安平航海城勇奪綠建築標章、安全建築雙認證　翻轉舊倉庫成永續地標

▲台南安平航海城榮獲綠建築與安全建築雙認證，副市長葉澤山（中）頒發獎牌表揚團隊落實永續與安全精神。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南安平區知名地標「安平航海城」再創佳績！由「深緣及水有限公司」經營管理的航海城，日前接連取得綠建築銀級標章與「JAD安全建築金牌認證」，不僅展現建築永續與安全雙重實力，也為台南市打造出結合文化、觀光與環保精神的城市新亮點。

安平航海城前身為聯勤兵工廠軍用倉庫「橡欣樓」，由台南市文化局自2018年起推動再利用計畫，攜手深緣及水團隊導入創新設計，於2023年以全新面貌亮相。園區以17世紀大航海時代為主軸，融合多國文化風格與歷史符碼，成為影視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》取景熱點，更吸引大量遊客造訪拍照打卡，成為安平觀光版圖中備受矚目的新據點。

深緣及水團隊表示，營運團隊秉持對建築安全與環境友善的承諾，自整建初期即導入綠建築理念，2024年獲頒銀級標章，2025年更通過嘉鼎工程管理顧問公司嚴格審核，榮獲JAD安全建築金牌認證，為台南市公共設施安全立下標竿。

台南市副市長葉澤山今（2）日也親自出席頒獎典禮，肯定深緣及水團隊的用心。他指出，市府持續推動舊建築改造與文化創生，航海城正是點線面發展的典範案例，不僅保留歷史記憶，更注入休閒與創意元素，成功轉型為市民與遊客共享的文化觀光空間。

葉副市長強調，安平航海城的成功，不僅體現再生利用的實踐成果，也落實永續城市與公共安全的治理願景，未來市府將持續推動更多空間轉型計畫，打造更宜居、更有故事的台南。