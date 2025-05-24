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體壇#MeToo第1槍！國家級教練「揉胸摸腰」女選手　撤照終身禁任

▲▼ 「揉胸摸腰」涉性騷遭停權！　狼教練遭爆借牌掛名介入國手選拔。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲高雄狼教練涉性騷，遭爆借牌掛名介入國手選拔。（圖／翻攝自高雄市議會）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市議員鄭孟洳踢爆，一名擁有滑輪溜冰曲棍球、冰球運動教練資格的劉姓男子，涉嫌長期對女球員性騷，雖已遭到體育相關協會停權，但卻「掛名借牌」認養大坪頂曲棍球場繼續招收學生。事件經持續追查，劉姓教練性騷案成立，並註銷所有運動教練證照，終身不得擔任學校教職，也禁止他進入球場從事教學活動。

劉姓男子是知名曲棍球隊教練，於數年前趁與受害人單獨相處時，借教學名義，或開玩笑方式為藉口，對女性球員有撫摸腰側、胸側，甚至揉捏胸部等肢體性騷擾行為，並以「退隊」威脅該受害人不可以向家長告狀，受害人都是在國、高中時期遭受騷擾。

被害人A在去年透過錄音，向市議員鄭孟洳陳情表示，當時遭侵犯時才12、13歲，教練會單獨找她到沒有人看到的地方，有時候拍拍肩膀，「有時候講話講一講，他就會順勢開開玩笑說：『欸，你有點變胖囉！』就會捏我的肚子，就是我側邊的腰肉，我就會閃開。講一講之後，他就會摸到我的側胸附近，就在那個範圍來回摸。」

體育署接獲陳情後，函請中華民國滑輪溜冰協會及中華民國冰球協會暫停劉姓教練冰球教練職務，並暫時禁止他以任何身分進入場館與參與活動。

▲▼ 「揉胸摸腰」涉性騷遭停權！　狼教練遭爆借牌掛名介入國手選拔。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲狼教練遭停權後還「掛名借牌」認養大坪頂曲棍球場繼續招收學生。（圖／記者賴文萱翻攝）

女學生就讀的學校性別平等教育委員會在今年3月13日召開性平會完成調查報案，確認性騷擾成立，依據《兼任代課代理教師聘任辦法》第6條規定，終身不得擔任學校教職，除了通報不適任教育人員系統，也禁止他進入相關教學場所。

中華民國冰球協會也在去年6月發函給各縣市政府，因劉教練違反「特定體育團體建立運動教練資格檢定及管理辦法」情節，依規定註銷其各級教練證，並終身不受理參加各級教練資格。

▲中華民國冰球協會在去年6月發函給各縣市政府，註銷劉教練各級教練證，並終身不受理參加各級教練資格。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲中華民國冰球協會在去年6月發函給各縣市政府，註銷劉教練各級教練證，並終身不受理參加各級教練資格。（圖／記者許宥孺翻攝）

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