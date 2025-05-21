車主記得來！認證非原廠排氣管延長期限　花蓮尚有92輛未檢驗

▲改裝排氣管需通過噪音檢測後由監理站完成變更，今年1月1日起列為檢驗項目。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為協助現有已改裝排氣管車輛之車主辦理噪音檢測作業，環境部原訂規劃一年期之緩衝配套措施（原最後檢驗日113年12月31日止），因全國已完成申請待驗車輛尚有1338輛，為維護民眾權益，環境部指示各縣市環保局，針對尚未完成檢驗車主給予延長期限114年5月31日止，逾期將不再受理，6月起車主需自行至實驗室付費檢測完成認證作業。

噪音車擾民已成為新興民怨，為落實噪音源頭管制，環境部與交通部已修法要求機車改裝非原廠排氣管，必須符合噪音管制標準，有改裝排氣管者需通過噪音檢測後由監理站完成變更，114年1月1日起列為檢驗項目。

▲尚未完成檢驗車主給予延長期限至今年5月31日止，逾期將不再受理。

縣長徐榛蔚表示，統計花蓮縣113年度登錄車輛數為839輛次，其中747輛次已完成審查及檢測工作，但仍有92輛次尚未完成檢驗，6月起民眾如使用未認證排氣管行駛於道路上，經警方攔查後並核對屬實，將依道路交通處罰條例進行告發。

為維護尚未完成檢驗車主權益，花蓮縣政府已陸續發文及簡訊通知車主，並以電話連繫車主務必於今年5月底完成檢驗，避免日後車輛上路就違規的情況產生。