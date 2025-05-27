首戰即奪白金級！　奇美四廠通過RBA最高等級永續認證

▲奇美實業首次參與RBA評鑑即獲白金級肯定，四廠齊獲最高等級永續認證。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

奇美實業在國際永續評鑑再下一城！繼2024年獲得EcoVadis永續發展評鑑「白金獎牌」後，今年首次參與全球產業供應鏈極具權威的RBA責任商業聯盟（Responsible Business Alliance, RBA）評鑑，即一舉奪下「白金等級」最高榮譽，顯示其在企業責任、環保、勞權、職安與商業倫理等五大面向，皆達國際頂尖水準。

RBA成員涵蓋電子、汽車、零售、玩具等產業巨擘，包括Apple、TSMC、Microsoft、Sony與LEGO等。該聯盟所實施的VAP（Validated Assessment Program）第三方稽覈制度極為嚴謹，須在「勞工」「健康與安全」「環境」「道德規範」「管理系統」等五大主題中拿下滿分200分，並完成所有缺失改善，方能取得白金級認證。全球僅有少數企業通過此最高門檻。

此次評鑑中，奇美實業旗下四座廠區——仁德總部、樹谷廠、旭美廠與安平油倉——全數通過白金級認證，顯示其從強化EHS（環境、健康、安全）管理、提升職場友善到落實供應鏈責任，全面落實「A Step Up」企業文化，打造對員工與社會雙向共好的永續體質。

展望未來，奇美將持續深化ESG管理體系，以「成為對世界有貢獻的企業」為核心使命，攜手國際客戶與供應鏈夥伴，共築具責任感與韌性的全球永續供應鏈。