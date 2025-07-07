曹興誠：多年來都有人勸我選總統　選總統很容易但不小心選上了怎辦

▲曹興誠。（圖／記者黃克翔攝）

記者郭運興／台北報導

聯電創辦人、罷免徐巧芯領銜人曹興誠今（7日）發文透露參與罷免心聲，他提到，多年來，總有人勸他出來選總統，選總統很容易，但問題是，萬一不小心被選上了怎麼辦？他也強調，這次大罷免，起初民進黨不贊成，他參與基隆罷樑失敗後，對罷免也意興闌珊，到了後來才加入志工，這次罷免真正發起人是傅崐萁，若不是傅崐萁囂張跋扈的毁憲亂政，這麼多公民不會焦急地站出來拯救國家，再怎麼糊塗懦弱，也不應該叛國、賣國。

曹興誠表示，多年來，總有人勸他出來選總統。他總是說，選總統很容易，交100萬保證金，拉1.5%的連署書就可以去選。問題是，萬一不小心被選上了怎麼辦？

曹興誠認為，企業經營和投資理財都很簡單，只要有豐富常識，懂得邏輯推理，就能成功。但從事政治活動，很多人不講邏輯，不明事理，溝通起來非常困難，尤其會碰到一堆騙子，口是心非，強詞奪理，還高聲咆哮、口沫橫飛，那真像跟野獸周旋，十分辛苦。

曹興誠表示，所以自己只會在政治圈外說道理，講邏輯，不會去搞政治，被咬、被踢、被摔、被比中指，更不可能去弄一個什麼「曹派」，去集體受虐。

接著，曹興誠指出，這次大罷免，起初民進黨不贊成，發動青鳥活動的「經民聯」也不贊成。他參與基隆罷樑失敗後，對罷免也意興闌珊；後來是台灣社的翁銘章教授和羅浚晅醫生發動罷免，他才加入當志工，如此而已。

曹興誠說，自己總是說，這次罷免真正的發起人是傅崐萁，若不是傅崐萁明目張膽地通敵，囂張跋扈的毁憲亂政，這麼多公民不會焦急地站出來拯救國家。

曹興誠提到，上週五，他去花蓮，參與繞境香燈腳的遊行，在烈日高溫下走了半個鐘頭，就發現自己整個臉部發麻，為避免「陣亡」，讓罷免徐巧芯失去領銜人，只好退下來休息乘涼，徐巧芯的一線生機，也隨之消逝。

曹興誠說，自己只是曬了一下就受不了，想到他們無數的志工，不怕日曬、不怕雨打，不怕恐嚇、侮辱、威脅，在街頭屹立不搖，勸進罷免；那樣單薄的身影，那樣堅強的愛國情操，常讓他眼眶潤濕。

曹興誠強調，這些位理性、平和、勇敢又堅強的志工，展示的是台灣公民的強大力量和台灣民主的光明前途。那些賣國求榮的藍白立委和一些想「投誠解放軍」的小草，請把眼光照過來，學學什麼叫愛國。

最後，曹興誠強調，國沒了，大家的家也會被消滅，老命、小命也會被交給中共國人去決定。這些人真的想要這樣？再怎麼糊塗懦弱，也不應該叛國、賣國。