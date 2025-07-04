普發現金特別條例暫緩　傅崐萁：7/9後提拯救台灣經濟方案

▲傅崐萁。（圖／記者屠惠剛攝）



記者崔至雲／台北報導

因應美國關稅問題與全球地緣政治動盪，立法院今（4日）原本要審議4100億特別條例，不過後來國民黨團內部決定暫緩，等美國關稅緩衝期過了後，視實際情況，再行處理。國民黨團總召傅崐萁受訪時表示，面對全球經濟狀況，希望總統賴清德苦民所苦，國民黨團則會在7月9日後正式提出「拯救台灣經濟」的方案。

外界高度關注4100億特別條例草案，然藍營認為應普發一萬、白營認為應普發六千元。國民黨團書記長王鴻薇今上午受訪時表示，本來是要處理4100億跟普發現金一萬元的條例，但是看到美國與越南協商結果，越南不僅對美國「零關稅」，出口到美國的產品還要付20%關稅。台美談判結果最快可能在下週會有進展，若按照越南模式，對台灣的衝擊很難想像。因此國民黨認為應該要等到台美協議出爐後，院會再來處理4100億特別條例。

傅崐萁也說，賴清德所謂團結10講，過程中不斷攻擊在野黨，說在野黨刪除國防預算，他正告賴清德，現在是世界經濟的恐慌，很多產業都需要振興產業特別預算，但是很遺憾，4100億中，對產業支持只有9百多億，還把一堆東西塞在裡面，請賴清德不要灌水。

傅崐萁提到，軍購特別預算就放在軍購特別預算，國民黨支持軍事預算，但是現在經濟狀況，他不贊同在產業傷口灑鹽。傅崐萁指出，國民黨團將等美國正式宣佈對台的關稅後，會在正式的跟大家合力推動振興台灣經濟的相關辦法。

傅崐萁說，賴清德認為1萬買菜都不夠，但基層辛苦的百姓，1萬塊就是整個月的生活費，賴清德遠離民眾太久，不了解民眾痛苦，希望賴清德苦民所苦，振興經濟放在振興經濟，軍購放在軍購，不要魚目混珠，國民黨團會在7月9日後正式提出拯救台灣經濟的方案。

傅崐萁說，總統賴清德這次發動的大罷免，且針對他鋪天蓋地的抹黑，把自己的團隊都找到花蓮，已影響花蓮人寧靜的生活，花蓮的國會議員由花蓮人自己決定，不需要民進黨側翼來花蓮抹黑攻擊，把花蓮搞得烏煙瘴氣，林右昌還跑到宮廟要求主委拍照，扭曲花蓮人的信仰，還栽贓花蓮宮廟支持大罷免，要對民進黨、賴清德、林右昌都表達譴責。