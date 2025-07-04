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賴清德助攻成提油救火？藍營撿到團結十講「槍」　力拚穩住基本盤

▲▼ 台中市長盧秀燕出席北北基反惡罷團結大會 。（圖／記者李毓康攝）

▲台中市長盧秀燕日前出席北北基反惡罷團結大會 。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

距離7月26日首波罷免投票只剩三週，這場號稱台灣史上最大規模的罷免行動，原本在第一、二階段連署時氣勢如虹，罷免團體強力發動、聲勢高漲，但隨著時間推移，近期整體社會關注度似乎出現「降溫」趨勢；與此同時，反罷免陣營逐漸集結，甚至在總統賴清德啟動「團結十講」後，意外成為藍營火力集中攻擊的對象，似乎助長了藍營支持者的投票動能。

藍營人士分析，罷免氣勢「降溫」其實是預料之中的過程。在前兩階段連署期間，罷免團體需衝高書面支持量，自然要全力傾注火力，無論是動員能量還是文宣攻勢都開到最大。然而這種「攻擊型」動能一旦進入成案階段，運動本質便轉為選戰式的對決。此時，原本被動挨打、低調應對的藍營立委也開始全面反攻，投入選戰資源、展開基層組織，變成真正的「正規軍應戰」。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥分析，正因為罷免運動一旦成案後，發起方的主動優勢減弱，罷團便寄望民進黨能接棒主導戰局，延續聲量與動能。這也是賴清德提出「團結十講」的背景，「陸戰」交給地方民代與準備參選人提前練兵、「空戰」則由總統親上火線點燃罷免正當性。

只是這場空戰的效果，似乎未如綠營預期般激勵士氣，反而引發藍營支持者強烈反彈。張元祥指出，「團結十講」某些高度爭議性內容，反而激起藍營群眾的怒火，讓原本「被動防守」的藍營找到強烈的攻擊目標。

▲▼ 北北基反惡罷團結大會。（圖／記者李毓康攝）

據了解，目前藍營內部多個選區的內參民調顯示，反罷免支持者的投票意願明顯提升，等於賴清德此番「助攻」反而變成「提油救火」。不過，這並不代表藍營就能坐享其成。張元祥提醒，民調同樣也顯示，綠營支持者對賴清德仍有高度凝聚力，在面對攻擊時更顯團結。「團結十講」或許無法擴張支持，但綠營群眾的「義無反顧」態度依舊明顯。這意味著，如果藍營持續高調攻擊賴清德，可能已經無法帶來額外選票，只會進一步刺激綠營選民的動員。

張元祥建議，藍營若要爭取中間與沉默選民的支持，應採取分工策略，黨中央與不分區立委負責火力攻擊，區域立委則專注基層動員與選民服務，把選戰視為保衛戰、危機戰爭來應對。畢竟，罷免不僅關係個別立委的去留，更牽動政黨氣勢、立院結構，甚至總統聲望。

整體而言，罷免戰進入後半場，雙方氣勢的消長，已從情緒動員轉向組織動員，從空戰話題回歸陸戰實力。綠營能否避免戰術錯判、拉回攻防主軸？藍營又能否維持動能、守住關鍵席次？最後三周將是雙方真槍實彈拚組織、拚動員的關鍵時刻，罷免是否能成、反罷是否穩住，仍有變數，戰局仍未底定。
 

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