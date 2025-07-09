美中8月初重啟談判　美商務部長：半導體稅率最快月底揭曉

▲美國商務部長盧特尼克證實，美中雙方預計將於8月初正式重啟高層貿易談判。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國商務部長盧特尼克8日受訪時證實，美中雙方預計將於8月初正式重啟高層貿易談判，屆時他將與美國財政部長貝森特（Scott Bessent）、美國貿易代表格里爾（Jamieson Greer）一同前往中國，預計展開新一輪高層貿易會談。

盧特尼克（Howard Lutnick）接受CNBC專訪時指出，目前美國針對中國商品的整體關稅結構已重新調整。在川普第一任期設定的25%關稅基礎上，又追加30%的稅率，使大多數中國輸美產品面臨高達55%的關稅，其餘則維持在30%。

不過，雙方近期已針對稀土磁體（rare earth magnets）進出口取得進展，中國加速核發出口許可，美方則恢復出口乙烷、飛機零件與軟體產品等。美方評估雙方貿易關係「暫時穩定」，為重啟談判奠定基礎。

在美方內部政策方面，盧特尼克證實，針對銅的關稅政策已經定案。商務部完成調查並將研究結果遞交總統川普（Donald Trump），總統也已在內閣會議中拍板，將針對進口銅祭出50%關稅，與鋼鐵、鋁材目前的關稅比齊。

盧特尼克強調，這項措施的目的在於讓銅生產「回流美國」，重建本土供應鏈，以支撐工業核心領域的戰略自主。該政策預計將於1至2日內簽署公告並依法生效，最快將於7月底或8月1日正式上路。

而另一個市場關注焦點則落在藥品與半導體的潛在高關稅。盧特尼克表示，這兩項產業的調查工作預計將於本月底前完成，屆時川普將根據報告內容設定政策方向。

他進一步透露，川普已多次強調「若不在美國生產，關稅就會很高」，但也不排除對願意在美國設廠的企業給予1至2年的緩衝期，以鼓勵建廠投資，再分階段實施高關稅。具體條文則需等到月底出爐，由總統親自拍板。

盧特尼克表示，目前整體來說，美國跟中國的關係算是進入一個不錯的狀態，「我們預計在8月初會與中國啟動新一輪的高層貿易對話，這次是針對美中兩大經濟體之間更大規模的貿易問題。到時我會和財政部長貝森特、貿易代表格里爾一起前往，會晤中國代表官員。」