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新北議會財產申報曝　蔣根煌負債破億、副議長身家近30億負債41億

▲▼新北市議長蔣根煌、副議長陳鴻源宣誓就職。（圖／記者蘇晏男攝）

▲國民黨籍新北市議長蔣根煌、副議長陳鴻源。（圖／記者蘇晏男攝）

記者杜冠霖／台北報導

監察院今（9日）公布最新廉政專刊，此次專刊包含部分台北市議員及新北市議員，財產申報公開資料顯示，新北市議會議長蔣根煌存款2876萬、卻有高達1億4757萬的債務，主要用於週轉金、購置不動產等。另外，新北副議長陳鴻源身家近30億，名下多達471筆土地，光是存款就高達2億3455萬4218元、更累積高達23億6363萬4306元的債權，投資多家建設公司24億5128萬9306元，也有41億6600萬的債務，用於購地連保人、週轉金等。

根據財產申報，蔣根煌名下有7筆土地、8筆建物，一輛百萬INFINITI汽車，存款2876萬3137元、股票總值680萬9400元、40筆保險，另外，債務高達1億4757萬2358元，主要用於週轉金、購置不動產等。

新北副議長陳鴻源身家驚人，名下有471筆土地、43筆建物、一輛Mercedes-Benz，存款高達2億3455萬4218元，股票總值67萬7430元、基金329萬5098元，還有多筆國泰世華的美元保守型結構商品，總值6873萬1200元、15筆保險，另外，因股東往來，陳鴻源還有累積高達23億6363萬4306元的債權。

債務部分，包含購地連保人、週轉金等，高達41億6600萬元、另還有事業投資高達24億5128萬9306元，包含多家建設公司。

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