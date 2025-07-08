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丹娜絲重創佳冬海上光電　柯志恩：1.3億補助不堪一擊全淪海廢

▲▼ 屏東佳冬太陽能板平台全毀。（圖／民眾提供，下同）

▲屏東佳冬太陽能板平台全毀，淪為海上廢物。（圖／民眾提供）

記者鄭佩玟／台北報導

颱風「丹娜絲」重創台灣西部海岸，位於屏東「旭東環保科技」執行經濟部核定的離岸太陽光電系統浮台技術開發計畫，這次風災導致浮台設施嚴重損壞，一大片黑色浮台機座橫七豎八堆疊在佳冬、枋寮沙灘岸邊，畫面令人觸目驚心；國民黨立委柯志恩今（8日）痛斥，到底是哪一種腦袋會想出常遭西南氣流和颱風侵襲的海域，進行這種「海上光電試驗」？這不是比廢還更廢嗎？

柯志恩表示，高雄砍山蓋光電已慘不忍睹，沒想到，屏東佳冬外海也蓋了海上光電設施，被颱風颳得滿目瘡痍，大量浮台殘骸遍布數公里沙灘，這是她美麗故鄉該有風景嗎？

柯志恩提到，套句電影《海角七號》說的「山也BOT、海也BOT」，民進黨錯誤的能源政策，不只讓太陽能板淹沒農村的良田魚塭，也掠奪台南七股和北門的寶貴溼地，黑色的電板伸向雲林、嘉義和彰化沿海，珍貴的棲地美景消失，取代的卻是光電墳場，早已令人惋惜不已，沒想到連外海都不放過。

柯志恩說，若非丹娜絲來襲，也不會知道能源署補助1億3000多萬元的海上光電設施，竟如此不堪一擊，全數淪為海上廢物，到底是哪一種腦袋會想出常遭西南氣流和颱風侵襲的海域，進行這種「海上光電試驗」？這不是比廢還更廢嗎？!她表示，更氣憤的是，揭開綠能的面紗，幕後幾乎都有難見天日的圖利之嫌，還有「綠友友」們賺飽飽的嘴臉，這個佳冬「海上光電」又有什麼官商故事，他們繼續看下去。

國民黨立委蘇清泉也說，這次颱風帶來那麼多損傷，包括高雄光電廠的土石流、屏東的海上光電板，大家看到的是荒唐的一幕，也是盲目的能源政策跟投資光電，所造成的大自然反撲。

蘇清泉強調，經濟部獎勵1億3500多萬元，業者說可以抗炎、抗颱風、抗潮汐，結果對一個中度颱風不堪一擊，全部亂七八糟，根本是廢棄物堆置場，政府下令24小時、48小時回收，請問怎麼回收？全部都都丟棄在沙灘上，這是一連串錯誤能源政策的反撲，不僅經濟部要檢討，更要追究行政首長的責任。

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