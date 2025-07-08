罷團控看板屢遭檢舉下架「怕罷免」　王鴻薇嗆：我才被綠營施壓

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

大罷免浪潮下，國民黨執政的台北市政府屢次被質疑行政不中立，罷免王鴻薇團隊「山除薇害」今（8日）控訴，台北市政府行政大小眼，王鴻薇團隊檢舉罷團火速成案，隔天建築管理工程處寄送公文給屋主，反觀罷團檢舉的案子，卻等了一週都尚未有公文回覆。王鴻薇則回應，自己才是被民進黨打壓的一方，持續加強陸戰，和民眾搏感情爭取支持。

傳出被放入綠營罷免「狙擊名單」，王鴻薇受訪時表示，大罷免已嚴重挑起仇恨，還用狙殺來形容就太血腥了，難道一定要置藍委於死地才可以嗎。她說，過去半個多月來民進黨大軍壓境，早就觀察到自己的選區是民進黨的重點攻擊選區。

王鴻薇舉例，包括台南市長黃偉哲以及要選台南市長的綠委林俊憲，或其他綠委郭國文、林宜瑾，都到她的選區參加罷免活動，上週甚至要選高雄市長的民進黨立委邱議瑩，也跟著民進黨立委黃捷跑來選區喊罷免，綠營精銳盡出，大軍壓境，看起來就是衝著她來的。

王鴻薇說，早已有這種風雨欲來的感覺，但對她來講，就是一步一腳印面對這場罷免戰，也感謝這段時間，台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜、台北市副市長李四川一起陪她掃街、懇託所有的市民，選區的議員也非常團結。她也說，她早上還跟民眾黨台北市議員林珍羽晨運，和國民黨台北市議員柳采葳一起站路口，會以團體作戰面對。

至於遭罷團羅列諸多事蹟，認為聯合國民黨一起系統性攻擊罷團，還統計了她北市43面看板，過半數違法，指控北市府行政不中立，王鴻薇說，「我想系統性的施壓，或者系統性的打壓，應該是民進黨吧！」