2機空中相撞！　學員練習降落「沒看到對方」當場殞命

▲加拿大發生2機相撞事故。圖為塞斯納152單引擎小飛機。(圖/翻攝harvsair.com)



記者吳美依/綜合報導

加拿大8日上午發生嚴重空難,2名學生飛行員駕駛的小飛機在空中相撞,儘管當地警方接獲通報後,立即展開救援行動,他們卻仍不幸雙雙喪命。加拿大運輸安全委員會已接獲通知,並展開調查。

《美聯社》等外媒報導,8日上午8時45分左右,本案發生於曼尼托巴省(Manitoba)史坦巴克市(Steinbach)以南近郊。

皇家騎警、消防部門和緊急醫療服務人員趕抵現場後,發現2架飛機殘骸。警官魯塞爾(Melanie Roussel)表示,2名飛行員都在現場被宣告死亡,機上無其他乘客,但他並未公布受害者身分。

Two student pilots dead after planes collide near Steinbach, TSB investigating https://t.co/32aXM9Wy81