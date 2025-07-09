2機空中相撞！　學員練習降落「沒看到對方」當場殞命

▲加拿大發生2機相撞事故。圖為塞斯納152單引擎小飛機。（圖／翻攝harvsair.com）



記者吳美依／綜合報導

加拿大8日上午發生嚴重空難，2名學生飛行員駕駛的小飛機在空中相撞，儘管當地警方接獲通報後，立即展開救援行動，他們卻仍不幸雙雙喪命。加拿大運輸安全委員會已接獲通知，並展開調查。

《美聯社》等外媒報導，8日上午8時45分左右，本案發生於曼尼托巴省（Manitoba）史坦巴克市（Steinbach）以南近郊。

皇家騎警、消防部門和緊急醫療服務人員趕抵現場後，發現2架飛機殘骸。警官魯塞爾（Melanie Roussel）表示，2名飛行員都在現場被宣告死亡，機上無其他乘客，但他並未公布受害者身分。

Two student pilots dead after planes collide near Steinbach, TSB investigating https://t.co/32aXM9Wy81 — CTV National News (@CTVNationalNews) July 8, 2025

飛行學校「哈福斯航空」（Harv's Air）負責人彭納（Adam Penner）證實，2名學員分別駕駛塞斯納152（Cessna 152）和塞斯納172（Cessna 172）單引擎小飛機，練習起降動作，「2人似乎試圖同時降落，並在距離跑道數百公尺處發生碰撞。」儘管飛機配備無線電設備，但2名學員似乎沒有看到對方。

彭納的父母於1970年代創立這間飛行學校，每年培訓約400名來自加拿大和全球各地的學員。他談到這起悲劇時說，其中一名學員幾個月前才開始受訓，另一人則已擁有商業執照，如今都正努力成為航空公司的機師，「這非常艱難，我們在這裡就像一個小家庭。」