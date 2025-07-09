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歐盟恐難逃高關稅！　川普：過2天就會寄出通知

▲美國總統川普。（圖／路透）

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國總統川普7日開始陸續寄出通知信函，告知各國新的關稅稅率，並簽署行政命令，將對等關稅暫緩期延長至8月1日。原先外界以為與歐盟的貿易談判可能接近達成協議，但他8日隨即表示，預計約2天內就會將關稅通知函寄給歐盟。

綜合外電報導，川普在內閣會議中指出，「我們大約還有2天就會寄出信件給歐盟」，並補充美國目前仍與歐盟代表進行磋商。他批評歐盟過去對美國態度不佳，但近期開始出現正面變化，並表達對歐盟針對美國科技企業政策的不滿。

川普強調，「一封信代表一個協議」，表示美國不可能與近200個國家逐一會面，因此需以更簡化方式處理關稅問題，「我們寄出一封信…基本上裡面只是一個小小數字，告訴你要付25％、35％，有些甚至是60％、70％。」

川普於今年4月「解放日」宣布對等關稅政策，對多國商品加徵11％至50％不等的關稅，引發國際金融市場動盪。他隨後給予90天寬限期，暫時僅徵收10％基準稅率，各國藉此期間與美方談判，力求降低關稅負擔。

隨著7月9日原定期限逼近，川普7日透過社群平台陸續公布致14國領導人的關稅通知函，包括日本、南韓、馬來西亞、哈薩克、南非、寮國、緬甸、突尼西亞、波士尼亞與赫塞哥維納、印尼、孟加拉、塞爾維亞、柬埔寨與泰國。這些國家所面臨的新稅率介於25％至40％之間，並將自8月1日起生效，其中日本與南韓皆遭課徵25％稅率。

川普8日上午再次於社群媒體發文強調，根據已發出及即將寄出的通知函，新關稅將自8月1日開始執行，「這個日期沒有改變、也不會改變」，並明確表示不會給予任何延期。

目前，美國已與中國達成一項貿易架構，並與英國及越南達成正式貿易協議。

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