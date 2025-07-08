青鳥街頭圍攻老榮民「滾回你的國家」 他喊到破音：中華民國萬歲

捍衛中華民國的老榮民，遭綠營罷團嗆「滾回你的國家」 過去有很多為國犧牲奉獻的榮民們，卻長期被青鳥、民進黨支持者羞辱。 若大家不為他們站出來，往後也不會有人替我們挺身而出。 由政客爽發佈於 2025年7月6日 星期日

記者鄒鎮宇／綜合報導

大罷免投票日接近，部分行動中的衝突與爭議也逐漸浮上檯面。近日，一名老榮民與罷免團體（俗稱青鳥）發生激烈口角，老榮民因質疑罷免團體的言行遭到群體言語霸凌，甚至被嗆「滾回你的國家」，讓老榮民憤怒地喊「中華民國萬歲」。

臉書粉專「政客爽」曝光了一段影片，一名老榮民對罷免團體提出質疑，問道「你們身分證上寫的是哪個國家？叫我回我的國家？」罷免團體成員則回應，「叫警察來，我們有警察的」，並強調他們正在行使公民權利，要求老榮民不要干擾活動。

老榮民情緒激動地回應，「你有公民權，我沒有公民權嗎？中華民國？你身分證哪個國家的？」並高喊「中華民國萬歲！」然而，罷免團體成員卻繼續嗆聲，要求警察到場處理，並喊出「大罷免大成功」的口號。

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此事件影片曝光後，網友紛紛湧入留言區表達憤怒與不滿。有網友表示，「為什麼我看哭了？沒有這些老兵，現在還能有這些屁孩嗎？」、「忘恩負義，數典忘祖的行為令人痛心！」

▲▼青鳥在街頭嗆老榮民「滾回你的國家」。（圖／翻攝政客爽）



部分網友也藉此事件呼籲民眾在即將到來的罷免投票中表達立場，「原本不想參與這場活動，但看到這些，7月26日一定要出來投票。」同時，對老榮民的支持聲浪也逐漸升高，不少留言提到，「向為國犧牲奉獻的老榮民致敬！中華民國萬歲！」

此次事件並非青鳥行為爭議的首次出現。近期，青鳥在網路上公開羞辱、獵巫民眾的行為屢屢引發爭議。例如，曾有年輕女遊客因拍攝台北市自強隧道照片遭青鳥要求刪除並被拍臉上網公審，還有土地測量員被稱作「可疑人士」並拍照PO網。

如今，老榮民遭嗆「滾回你的國家」的言語霸凌事件更是引發社會公憤，讓外界對青鳥行動的合法性與道德性提出質疑。

隨著罷免活動的推進，罷免團體與民眾間的衝突事件接連發生，已激化社會對立。政客爽在貼文中表示，若大家不為遭羞辱的老榮民站出來，未來也不會有人替民眾挺身而出。