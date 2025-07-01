揭青鳥成郭昱晴「模仿犯」事蹟　國民黨：賴清德該呼籲停止擾民

▲國民黨細數青鳥騷擾民眾事蹟。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨立委郭昱晴日前在臉書、Threads上指控一名吳姓男子「鬼祟偷拍小孩」，事後吳男發聲喊冤，說只是在直播自拍，郭昱晴慘被罵翻。國民黨今（1日）召開記者會，台北市議員柳采葳指出，郭昱晴已經造成一連串的公審模仿犯，這些人就是民進黨的「思想綠色警察」，造成社會恐慌、綠色恐怖氛圍，賴清德到底何時才要呼籲青鳥停止擾民？。

柳采葳說，對於郭昱晴模仿犯頻傳現象，民進黨立委沈伯洋竟說大家「有警覺是好事情」，是否這種「綠色警總」式的審批，以後大家直播拍照都要先向沈伯洋、賴清德與民進黨提出申請？她痛批，現在的台灣已經比朝鮮還要可悲。

柳采葳更三問賴清德，首先、為了去除「雜質」，發起大罷免，造成社會許多公審事件，賴清德的「團結十講」何時才要呼籲社會停止這些擾民行為？若賴不呼籲停止，就是默認這些行為。第二、賴清德提名的郭昱晴造成公審模仿犯大量出現，製造社會仇視，賴何時要在民進黨中常會向國人道歉？第三、郭昱晴造成不良示範，何時才要出面要求「青鳥」停止學習擾民行徑？

國民黨發言人鄧凱勛、國民黨新北市議員江怡臻與柳采葳分別舉出「郭昱晴模仿犯」案例，包括有民眾公審樂團「五月天」歌迷拍攝自強隧道，還要求對方刪除照片，還有女網友在網路上要大家注意，因為在路上看見拿著相機在拍街景的可疑人士，全身都包起來，看不到臉，身上還有許多工具，不知道是不是要記錄什麼，還說隨著726越來越近，「相信中國間諜的活動只會越來越多」。

江怡臻對此諷刺，如果路上看到全身包緊緊、還拿著相機、工具的人員，一般人都會知道應該是測量人員，但青鳥卻完全搞不清楚狀況。另外，「郭昱晴的模仿犯」」還公審幼兒台跳大陸抖音歌「大展鴻圖」，打電話去幼幼台抗議，不過，民進黨立委林楚茵之前被發現玩抖音，難道青鳥就是雙標，民進黨立委可以玩抖音，卻不許百姓跳抖音歌？甚至有民眾不准電視播放抖音歌，一位越南新住民秀越南國旗，卻被當成持中共五星旗的中共同路人，還有民眾連在捷運站拍攝月台，也被當成中共同路人。

鄧凱勛最後呼籲，全民7月26日都要站出來投下不同意罷免票，這就是對民進黨「獵巫文化」最強大的反擊，也可以讓「青鳥」適可而止，避免台灣走向北韓化。