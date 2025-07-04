害死1家5口！大女兒好友美容院被灌爆負評　房東急發聲明喊冤

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區發生王姓1家5口疑因遭「代購黃金」詐騙陳屍住處，台中市議員謝志忠指出，將一家人牽扯進詐騙的，是開設美容院的王家大女兒的張姓女同學。全案經媒體報導，引發大批網友灌爆該美容院負評，甚至有民眾打電話辱罵美容院的女房東，讓女房東感到困擾又冤枉，稍早透過聲明稿，強調張女與她僅是房東與房客的關係，去年雙方租屋契約已到期，契約結束後就無往來。

▲房東稍早透過聲明稿強調，張女與她僅是房東與房客的關係，去年雙方租屋契約已到期，雙方契約結束後就無往來。（圖／民眾提供）

女房東聲明指出，「近期豐原發生一家五口命案令人沉痛，該案張姓美容師與我方於民國113年1月至民國113年7月簽訂房屋租賃契約，向我方承租一小套房作為工作室用途。我方僅作為房東，不過問張姓美容師工作上及私人領域之相關事務。近日有媒體指出此承租地點為張姓美容師住處，此為不實訊息，造成我方困擾，我方於租賃契約結束後便與張姓美容師無任何往來。」

女房東受訪表示，從今天早上開始她就被打爆電話，許多民眾打抱不平、打去罵她，「真的很困擾也很冤枉，因為真的跟我沒關係。」至於張女契約結束後何去何從，她也不知道。

▲美容院被灌爆負評。（圖／截取Google）



本案發生在2日晚間，王姓屋主連同妻子、大女兒、二女兒、小兒子都被發現倒臥房內，已明顯死亡，昨天檢察官率法醫相驗，死因為一氧化碳中毒引發呼吸衰竭死亡，家屬無意見，檢察官將遺體發還。

初步了解，王姓大女兒透過張姓女同學加入代購群組，自己先刷卡購買黃金，透過張女交給對方，對方連同費用、數千元手續費再匯給她，大女兒覺得有利可圖，全家人都陸續加入代購，後來驚覺遇上詐騙集團，逐漸陷入債務無底洞，光房子就設定抵押800萬，以及4張共2百萬元支票，王家人曾2度向外求助，也約好法律服務，不料卻仍傳出噩耗。