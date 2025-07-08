台南麻豆落果、北門漁船沉沒！　總統賴清德勘災盼從優從速補助

▲總統賴清德今赴麻豆、北門勘災，市長黃偉哲全程陪同視察受損情形。（記者林東良翻攝，下同）



記者林東良／台南報導

中颱丹娜絲挾強風襲台，重創台南農漁產業。總統賴清德8日特別南下視察災情，由市長黃偉哲全程陪同，前往麻豆文旦果園及北門蘆竹溝漁港，實地了解落果情形與漁船受損狀況，農業部長陳駿季、經濟部長郭智輝及多位立委、市議員也到場關心，盼儘速推動災後補助與重建。

賴清德表示，此次颱風路徑特殊，對台南造成顯著農業損失，中央將秉持「從寬、從速、從優」原則，啟動天然災害現金救助作業。他也強調，漁港設施的防護升級與復原機制將納入各部會研議，加強與地方協調合作，保障漁民生計。

賴清德總統肯定黃偉哲市府團隊災後即時動員、搶修應變到位，表示中央將全力支援復原工作，以最快速度、最實際行動幫助地方減損、回復生產秩序。

黃偉哲市長說，丹娜絲未帶來嚴重淹水，卻以強風造成麻豆、下營大片文旦果園落果，果農損失一年心血。他呼籲中央支持國軍持續支援清園作業，避免果樹腐敗與病害，並感謝台電已協助台南完成約7成區域的復電作業，預期全市可望儘速恢復供電。

北門、將軍等地漁船災損亦不容忽視，台南市府估計災損總額約6970萬元，共計191艘漁船受損、其中4艘沉沒、1艘客輪半沉，農業部技術服務團已展開現地輔導，協助受災養殖戶復養與疾病防治作業。

農業局補充，目前文旦災區已啟動「清園SOP」，集中落果清運、避免病源蔓延，同步與農業部爭取補助，期以「從簡從速」加快審查與核發。另呼籲農友善用「農產業天然災害現地照相APP」記錄災損，全程保留申請證明，並注意現場作業安全。

市府也呼籲消費者踴躍採購在地文旦、芒果、龍眼等農產品，支持受災農民度過難關，後續也將協助媒合加工業者或拓展外銷通路，創造穩定銷售環境。