屏東執行分署法拍地檢囑託漁船　7/14最後一拍底價369萬

▲拍賣「億錩」號漁船。（圖／屏東執行分署提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東地檢為貫徹行政院「五打七安」政策，囑託法務部行政執行署屏東分署進行漁船「億錩」公開拍賣，將於7月14日下午3時開標，底價369萬元。屏東分署提醒有意投標者，須備齊身分證影本及本行支票作為保證金，詳情請至官網查詢拍賣規定或採通訊投標。

屏東執行分署7月14日下午15時拍賣這艘「億錩」號漁船，投標時間為114年7月14日下午14時30分至15時。該船船長27.7公尺、總噸位為 99.34噸、6缸柴油機，最高航速：10.00浬/時。本次拍賣依法須行不動產拍賣程序，經專業鑑定後，底價定為新臺幣369萬元，拍賣保證金為74萬。

該船目前停放在東港漁港，靠近國立東港高級海事水產職業學校，未開放帶看漁船，14日下午15點於本分署拍賣室準時開標。屏東分署提醒投標者要先備齊身分證影本，以及各金融機構所開出的本行支票(俗稱「台支」、「本支」)作為保證金，並於投標前將標單填妥。

如對不動產投標不清楚的民眾，歡迎至本分署官網「為民服務」、「常見問題」、「拍賣篇」瀏覽相關資訊(掃描下方QRCODE)；也鼓勵不便到場的民眾採行通訊投標方式，詳情請上本分署官網「不動產通訊投標專區」深入了解(掃描下方QRCODE)；若是要索取投標書的民眾，可至本分署屏易樓為民服務中心，或至本分署網站下載自行列印。

「億錩」漁船為屏東地檢署偵查中案件的扣押物，為貫徹行政院五打七安政策，地檢署囑託屏東執行分署進行變價，期能有效保存扣押物價值。有興趣的民眾務必上屏東執行分署官網下載拍賣公告並看清楚相關規定，避免投標無效，亦可電洽（08）7366626轉5209戴書記官詢問。