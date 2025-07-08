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快訊／南韓7月史上最熱！這一地「高溫破40度」　中暑病患逼近千人

▲▼南韓首爾8日下午高溫突破37度，創下歷年7月初最高溫紀錄。（圖／達志影像／newscom）

▲南韓首爾8日下午高溫突破37度，創下歷年7月初最高溫紀錄。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／編譯

南韓迎來史上最熱的7月！隨著高氣壓籠罩在東海（日本海）海面、東風吹拂，導致太白山脈以西迎來炎熱高溫，不僅京畿道光明市、坡州市繼去年以後連續2年高溫飆破攝氏40度，甚至首爾更創下氣象觀測以來最炎熱的7月初，氣溫來到37.7度，而熱傷害疾病患者數更是逼近1000人。

根據《韓聯社》，南韓今年7月初（1至10日）迎來異常高溫炎熱的氣候，今（8）日下午3時6分（台灣時間下午2時6分），位於首爾市鐘路區的首爾氣象觀測站，測得氣溫為攝氏37.7度，創下首爾從1907年10月開始進行氣象觀測以來的「7月第一周最高溫」，打破86年前於1939年7月9日的36.8度高溫紀錄。

至於江原道原州市最高氣溫為35.4度、京畿道水原市為35.7度、仁川廣域市為36.8度。其中，京畿道坡州市更是於下午3時24分創下40.1度高溫（坡州市廣灘面新山里）、光明市則於下午3時42分創下40.2度高溫（光明市鐵山洞），是繼去年8月4日以後，再度突破40度高溫。

南韓疾病管理廳今（8）日公布最新數據，表示今年從5月15日以來，熱傷害疾病患者數達到977人。去年從5月20日開始計算，因此今年數據是去年同期（478人）的兩倍。

面對夏季異常炎熱的高溫氣候，南韓產業通商資源部也透露，南韓全國昨（7）日一天內的最大用電量達到盛夏高峰，來到93.4GW（百萬瓩）。

►南韓熱爆！首爾連續9晚「熱帶夜」難熬　移工高溫中暑累計7人亡

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