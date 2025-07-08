川普25%關稅霸凌日本！石破茂喊「遺憾」欲談判　經濟恐陷巨大衝擊

▲日本首相石破茂。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普先前在與日本的談判過程中，曾經痛批日本不願開放進口美國米和汽車，如今更決定直接向日本首相石破茂發送信函，將日本稅率調整至25%。對此，石破茂今（8）日在召開閣僚會議後，對於川普的決定表達「非常遺憾」，同時表示至8月1日關稅正式實施前仍有談判空間。

根據《日本放送協會》，石破茂8日上午召集內閣成員召開閣僚會議後，針對川普決定向日本課徵25%關稅一事表示，「目前為止，日美雙方仍無法達成談判。這是因為對於日本政府而言，必須避開輕率的妥協方式，儘量捍衛並追求該守住的國家利益，持續以嚴謹的態度進行談判。」

對於川普簽署行政命令，決定將關稅政策暫緩實施期延後至8月1日，石破茂更表示，「此次來函所記載之稅率，並非川普總統最近所說的30或35%，而是依照事實原封不動，且延長談判期限。美方可能會視日本的反應來決定是否檢討書信內容，希望至8月1日期限以前，加快與日方展開協商。」

石破茂強調，「未來會持續和美方談判，尋找能夠同時兼顧捍衛國家利益、且符合日美兩國利益的可能性。同時，針對一連串的關稅措施，觀察美國政府的動向和各國的反應，並分析對我國（日本）造成的影響，致力不讓美國的關稅政策影響我國國內產業和雇用市場。」

▲日本首相石破茂、經濟再生擔當大臣赤澤亮正。（圖／路透）

對此，日本農林水產大臣小泉進次郎坦言，「美國是日本農林漁製品在全球的第一大出口市場。我們將傾聽受影響業者的心聲，制訂出相關對策」；自民黨政務調查會長小野寺五典則非常憤怒，「這種內容我們無法接受！光憑一封信件就想打發我們，這對同盟國而言非常失禮，感受到強烈的憤怒。」

《日本放送協會》經濟部記者池川陽介分析，此次所公布的日本25%關稅稅率，顯示出川普政府對於無法消弭美日貿易赤字的強烈不滿，該數字甚至超過美國4月所公布的24%稅率，完全沒有反映出日方希望能豁免關稅的需求，預估此次關稅政策將對日本國內機械、食品等產業全面造成衝擊，影響企業營收和雇用市場。