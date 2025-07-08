颱風狂襲台南19多萬戶停電　台電漏夜搶修剩7.6萬未復電

▲丹娜絲強風吹倒台南沿海電桿與路樹，台電全力投入復電搶修作業。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

中颱「丹娜絲」7日強襲台南，16級陣風撕裂街道、吹倒電桿與路樹，重創電力設施，大台南地區累計192844戶停電，七股等沿海地區甚至出現整排電桿傾倒、電線墜地的慘狀，經連日搶修，已有45602戶恢復供電，目前尚有約76735餘戶停電中。

台電台南、新營區處緊急動員全力搶修，並獲得北北、新竹、苗栗、台中、鳳山等7縣市共9區處支援超過1100人投入搶修行列，預計持續連夜復電。

截至8日上午9時止，仍有76735戶尚未恢復供電，主要集中在鹽水、後壁、東山、白河、佳里、七股、善化及將軍等地區。台電指出，因颱風移動緩慢、強風持續影響時間拉長，導致電力設備斷桿、斷線與變壓器損壞情形嚴重，現階段搶修以高風險、高需求地區為優先，包括高鐵站、醫院、應變中心、自來水、抽水站等公共設施，逐步推進至一般用戶。

台電呼籲，颱風雖已遠離，外圍環流仍可能帶來局部豪雨，若發現掉落電線或外露線體，切勿自行觸碰，應立即通報台電協助處理，避免發生觸電意外。台電也感謝地方民代及民眾積極提供停電資訊，並呼籲大家體諒搶修人力安排，耐心等候恢復供電。

台電台南區處指出，搶修至上午十時，大台南地區目前停電戶數為48030戶，復電戶數為144814戶，累積停電戶數為192844戶。