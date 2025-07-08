4支名錶機場退稅294萬！鐘錶業者鑽漏洞詐財手法曝

▲鐘錶業者鑽退稅漏洞，找持有外籍護照的人到機場辦理名錶退稅，藉此壓低成本。上圖為示意照。（資料照／桃機公司提供）

記者劉昌松／台北報導

鐘錶業者為壓低成本，想到鑽退稅漏洞，找來外籍同夥協助攜帶百達翡麗5208R、李察米爾RM52等高價錶款出境，在海關辦理營業稅退款後，另外帶走販售，總計4支錶詐得退稅款294萬餘元，台北地檢署8日依詐欺等罪嫌起訴余姓男子，同時另案偵辦涉案業者刑責。

根據《觀光發展條例》規定，為了提高外籍旅客在台消費意願，外籍旅客在台向特定營業人購買特定貨物達2千元以上，並在90天內攜帶出口者，可辦理退還營業稅的優惠，等於讓外籍人士可以用較低價格獲得特定商品。

而楊姓與現已過世的張姓鐘錶業者，就是利用這項規定，先向文華精品、高登鐘錶公司預定錶款，再由具有台灣與美國雙重國籍的余姓男子協助，由余男用美國護照佯裝帶錶出境，並辦理退稅。

起訴指出，余男從2019年到2020年間，共帶了4支名錶出境，包括470萬元的李察米爾RM35，退稅19萬餘元；2862萬元的百達翡麗5208R，退稅117萬餘元；692萬元的李察米爾RM11，退稅28萬餘元；以及高達3173萬元的李察米爾RM52，光是退稅款就129萬元。

檢察官認為，余男明知自己沒有要帶這些錶出境，卻在機場退稅櫃檯辦理相關手續後，將總計294萬餘元的退稅款、手錶都交還給陪同出境的鐘錶業者，涉嫌詐欺取財罪嫌，因此依法提起公訴。