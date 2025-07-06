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豐原1家5口疑遭設局1年！李姓團購主手機內有「肥羊群組」

▲▼ 。（圖／記者許權毅攝）

▲檢警調查，王家去年6月就已與李女接觸。（圖／記者許權毅攝）

記者白珈陽／台中報導

台中豐原王姓1家5口疑因遭詐騙陳屍住處一案震驚社會，台中地檢署複訊後命張姓美容師限制住居，李姓團購主以15萬元交保、限制出境出海。檢警調查發現，王家大女兒在去年6月即與李女接觸，近月王家察覺有異，疑不願再代為購買黃金，才遭李以違約為由，強迫王家借高利貸。另外，據悉李女手機中疑有「肥羊群組」，有數名潛在被害人正遭遇王家被養套殺的「養」階段，其中2名女子昨（5）日以證人身份接受警方詢問。全案檢警正擴大調查。

台中地檢署指出，中檢追查豐原5口命案，繼4日複訊張姓美容師諭知限制住居之後，另名李姓女子於5日晚間完成警詢筆錄，並至本署複訊，檢察官漏夜問訊後，認定李女涉犯詐欺等罪，命以15萬元交保並限制出境出海。

據查，王家在今年6月，分別向警方及議員詢問有關疑似遭到詐騙，但隨即又稱「是誤會、現在沒事，不需再諮詢」，未料最後竟於本月2日晚間，全家被發現陳屍在租屋處。

據了解，王家在去年6月，就已透過王家大女兒的同學張姓美容師，接觸到李姓團購主，李女介紹假代購黃金一事，給予王家佣金酬勞。但近月王家發現不對勁，不願再替李女代購黃金，李女即指控王家違約，要求王家前往彰化某地下錢莊借貸，房屋、機車陸續被抵押典當。

此外據悉，李女手機裡有Line群組，成員有5、6人，遭遇與王家相同，均是被要求代刷信用卡購買黃金，警方昨日循線通知2名成員，2女稱接觸李女約6個月，刷了100多萬元卡費，而李女均有清償卡費，顯示還在詐團養套殺的「養」階段，未有金錢損失。

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※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

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