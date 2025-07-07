李姓團購主發文「我拚了命在幫」喊無辜　王家好友怒：只想開脫

▲李女交保後疑似在網路發文表示「無辜」、「幫忙的人被認為是壞人」、「我拚了命在幫，沒關係，一切看開了」等語，看似相當委屈。（圖／記者許權毅攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市豐原區王姓1家5口命案，涉案的李姓團購主在檢方複訊後以15萬元交保並限制出境出海。李女交保後疑似在網路發文表示「無辜」、「幫忙的人被認為是壞人」、「我拚了命在幫，沒關係，一切看開了」等語，看似相當委屈；但相關內容，遭到王家的好友胡姓男子駁斥。

胡男指出，他是王家的大女兒及二女兒的好友，昨晚看到李女在某銀樓的臉書頁面留言，內容令他相當氣憤。

李女的PO文中，先向銀樓表示抱歉，稱「這幾天應該會有警察去您店裡，詢問是否我這個人有拿黃金去賣」，並請銀樓「據實以告」。

李女文中說，她真的是無辜，從去年6月朋友介紹對方（王家），想幫忙清償債務，她也誠心幫忙，前面常盯確實有效果，但後來開始變了。她用盡各種方法幫忙，如今卻被認為是壞人。李女甚至以自己全家7口發誓，若今天她真的要害王家，她也會用同樣的方式賠償，若輿論影響到孩子，她會用相同的方式告知社會。

▲豐原王家大姐的友人出示對話，直指就是李女害死人。（圖／記者許權毅攝）

胡男受訪表示，王家大女兒確實有青年創業貸款200萬元，是做手工蠟燭，之前都月入8至10萬元，即使找李女求助，為何會演變成債越欠越多？還介紹去借超額借貸，甚至連其他王家人也被拖下水？李女說法完全沒有邏輯，只想開脫。

本案發生在2日晚間，王姓1家人被發現陳屍豐原租屋處，檢警根據相關證物，查出王家大女兒在去年6月間，透過張姓美容師接觸李姓團購主，李女介紹王家「代購黃金換取佣金」，涉嫌一步步誘騙王家，最後以違約為由，害王家抵押機車、公寓，甚至欠下高利貸，王家最終因無力償還借款而決定共赴黃泉。

台中地檢署指出，針對豐原5口命案，繼4日複訊張姓美容師諭知限制住居之後，另名李姓女子於5日晚間完成警詢筆錄，並至本署複訊，檢察官漏夜問訊後，認定李女涉犯詐欺等罪，命以15萬元交保並限制出境出海。

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