快訊／行政院「馬祖王陽明」涉非法兼差　4兄弟走私鳳凰電波遭拘

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快訊／行政院「馬祖王陽明」涉非法兼差　4兄弟走私鳳凰電波探頭遭拘提

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲行政院災防辦公室科長洪明全（前）涉嫌幫醫材走私商拉客兼差遭拘提。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

行政院災害防救辦公室科長洪明全涉嫌利用假日在外兼差，幫非法走私鳳凰電波探頭的業者攬客，帶到五星級飯店開房接受密醫治療，日前遭檢警人贓俱獲，台北地檢署指揮刑事局等單位，連日搜索上溢國際黃姓老闆4兄弟等人到案偵訊，涉案的嘉仕美診所負責人李晉良等醫師訊後已暫先請回。

洪明全畢業於中央警察大學，並取得長榮大學碩士，常為防災教育到公私機關學校授課，曾登上臉書社團「告白消防」，被網友公開詢問「單身嗎？」因曾在連江縣消防局任職，而有「馬祖王陽明」之稱。

財政部關務署日前抽檢查扣1批未經許可輸入的鳳凰電波探頭，函送台北地檢署偵辦，檢察官林婉儀指揮刑事局智慧財產大隊偵一隊追蹤調查，發現專門進口醫材的上溢國際公司的黃家4兄弟，涉嫌長期從中國等地，私自進口醫美拉皮使用的探頭。

▲▼ 。（圖／記者劉昌松攝）

▲上溢國際公司負責人黃國祥涉嫌違法進口中國製鳳凰電波探頭。（圖／記者劉昌松攝）

檢警調查，坊間做1次鳳凰電波要價約10萬元，且使用的探頭用過就丟，上溢國際非法走私進口的探頭成本低廉，在市場上銷路不錯，而上溢國際除了把非法探頭租借給各大醫美診所使用，也另外雇用陳姓護理師等人，在外拉客並帶到飯店，由假醫師施以拉皮治療，洪明全疑因與陳女熟識，也跟著利用假日兼差拉客，從中收取介紹傭金。專案小組懷疑上溢國際疑似重複使用探頭，安全堪慮。

檢警6日根據線報，前往飯店查獲密醫私自為客戶施作鳳凰電波，展開多路搜索約談，包括洪明全、上溢國際負責人黃國祥、假醫師黃培軒等4兄弟，共12人到案，全案朝違反《醫材管理法》、《醫師法》、《刑法》詐欺等罪嫌方向偵辦。李晉良等約10家醫美診所負責人、醫師也被約談到案，釐清走私探頭流向後請回。

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