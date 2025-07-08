今天才像颱風天！彰化大雷雨狂炸　鹿港訓犬學校變水池

▲鹿港訓犬學校泡在水中。（圖／校方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

颱風丹娜絲才剛走，彰化縣迎來更猛烈的暴雨！今(8日)上午彰化地區雷電交加，雨勢大得像用倒的，鹿港更出現10級強陣風，連訓犬學校都慘淹。校長驚恐表示，「風雨來得太突然，整個學校瞬間變水池，真的太誇張！」更讓民眾傻眼的是，昨天放颱風假根本無風無雨，今天反而像真正的颱風天。

▲機車泡在水中。（圖／記者唐詠絮翻攝）

中央氣象署一早針對嘉義、彰化等9縣市發布豪雨特報，雷達回波圖顯示整個中彰地區都被暴雨鋒面壟罩。從上午8點開始，彰化市區就出現驚人雨勢，伴隨密集閃電和震耳雷聲，有民眾形容，「雷聲大到像炮彈轟炸，騎車上班都快被嚇死！」

▲彰化市彰員路淹水。（圖／記者唐詠絮翻攝）

彰化市彰員路淹成小河流、鹿港天后宮廟埕全泡在水中，機車族在暴雨中艱難前行，雨衣根本擋不住強降雨，許多路口出現積水，民眾只好涉水而行，車輛經過濺起的水花比人還高。民眾無奈表示，「昨天放假天氣超好，今天反而該放假的卻要冒雨上班，真的超諷刺！」

▲鹿港天后宮廟埕淹水。（圖／記者唐詠絮翻攝）

最驚人的是鹿港地區，鹿港訓犬學校不僅出現10級強陣風，更瞬間淹成水池。校長驚魂未定地說：「風雨來得太快，我們根本來不及反應，訓練場地全部泡湯，狗狗們都嚇壞了！」校方緊急將犬隻移到高處。當地居民苦笑，暴雨導致多處積水，交通整個大打結。有店家苦笑著說：「我們鹿港人什麼大風大浪沒見過，但這次真的被嚇到了！」

▲鹿港淹水到膝蓋。（圖／記者唐詠絮翻攝）