台61線轎車自撞翻覆！駕駛恍神釀禍自行爬出　匝道口一度封閉

▲西濱台61線福興路段自撞翻覆，福興交流道一度封閉。（圖／翻攝自1968即時影像）

記者唐詠絮／彰化報導

颱風天開車真的要特別小心！今（7）日下午4點多，台61線快速道路彰化福興路段發生一起自撞翻車事故，一輛黑色轎車失控自撞護欄，車頭變形，匝道口一度封閉，35歲的梁姓駕駛命大，自行從車內爬車，僅受到輕傷送醫觀察，相關肇事原因尚待釐清。

▲西濱台61線福興路段自撞翻覆。（圖／警方提供）

警方初步調查，今日下午4點多，梁姓男子駕駛黑色自小客車行經西濱南下180公里處時，疑似恍神失控撞上護欄，整輛車在路面翻覆，佔據福興交流道匝道口。事故現場一片狼藉，肇事車輛車頭嚴重變形、引擎蓋扭曲翹起，前保險桿脫落，可見撞擊力道相當猛烈，梁男自行從車內內爬出，雙腳擦傷、意識清楚，救護人員立即給予傷口包紮止血處置後，送醫院觀察。

▲西濱台61線福興路段自撞翻覆。（圖／翻攝自1968即時影像）

該輛事故車橫躺在車道上，嚴重影響交通，鹿港警分局立即調派鹿港派出所、洪堀派出所及交通分隊警力趕往現場。並通知拖吊車到場排除事故，所幸梁男僅受到輕傷，經送醫後無大礙。

警方提醒民眾，用路人應放慢車速，保持安全距離、開啟大燈提高能見度，行車時隨時注意路況，以確保行車安全，確切自撞原因仍有待進一步調查釐清。

▲西濱台61線福興路段自撞翻覆。（圖／警方提供）