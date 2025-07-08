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快訊／彰化「無風假」後暴雨！馬路變小河　鹿港天后宮慘泡水

記者唐詠絮／彰化報導

颱風丹娜絲前腳剛走，後腳就給中台灣送上「暴雨大禮」！今(8日)彰化地區雷聲轟隆作響，瞬間強降雨讓彰化市彰員路秒變小河，更驚人的是鹿港天后宮廟埕竟淹到膝蓋高，連天公爐都泡在水裡。民眾無奈吐槽：「昨天放颱風假根本無風無雨，今天才真正見識到颱風的威力！」

▲鹿港天后宮淹大水。（圖／民眾提供）

▲鹿港天后宮淹大水。（圖／民眾提供）

▲鹿港天后宮淹大水。（圖／民眾提供）

▲鹿港淹水機車泡水中。（圖／民眾提供）

清晨開始的暴雨讓上班族吃足苦頭，機車騎士在雷電交加中穿雨衣趕路，雨大到連雨衣都擋不住。彰化市彰員路不到1小時就開始積水，車輛經過濺起的水花比人還高。當地居民苦笑：「這邊是逢雨必淹，但今天特別誇張，水來得又快又急！」

▲鹿港天后宮淹大水。（圖／民眾提供）

▲鹿港天后宮淹大水民眾涉水。（圖／民眾提供）

更嚴重的是鹿港地區，鹿港天后宮也難逃水患，廟埕整個被淹沒，連天公爐都泡在水裡。廟方人員緊急出動抽水機排水，工作人員涉水搶救文物，邊忙邊祈禱：「拜託雨別再下了！」廟方表示，這是近年來最嚴重的一次淹水，已啟動緊急應變措施。

「昨天放假放假的，今天才來真的！」不少民眾氣憤表示，昨天颱風假根本無風無雨，結果今天暴雨成災卻要正常上班上課。在鹿港老街開店的黃老闆邊掃水邊罵：「每次淹水都說要改善排水，結果一年比一年嚴重」氣象署提醒，雖然颱風已遠離，但西南氣流帶來的雨勢不容小覷，預計今天仍有局部豪雨，呼籲民眾做好防災準備。

▲鹿港天后宮淹大水。（圖／民眾提供）

▲鹿港天后宮淹大水。（圖／民眾提供）

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