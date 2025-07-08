低壓帶+西南風夾攻　中南部明起雨再下3天

▲明天到周五受低壓帶和西南風影響，降雨將變多。（示意圖／記者李毓康攝）

記者李姿慧／台北報導

「丹娜絲」颱風遠離，預計今晚登陸中國大陸，明天減弱為熱帶低壓，今天中南部仍有大雨或短延時豪雨機會；明天到周五低壓帶和西南風聯手，降雨區擴大，中南部整天有大雨，南部和中部山區可能有豪雨。

中央氣象署預報員張承傳表示，「丹娜絲」颱風目前位於台北的北北東方約360公里海面上，持續朝西北西轉西南西方向前進，預計今晚登陸中國大陸地區，並於明日減弱為熱帶性低氣壓。受其路徑靠近影響，馬祖地區今晚至明日海面風浪將增強，並有局部大雨發生的機率。

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張承傳表示，今至周五台灣仍處於低壓帶環境中，天氣不穩定；尤其是周三至周五，受低壓帶與西南風雙重影響，水氣明顯增加，降雨範圍及強度都將擴大。周六隨太平洋高壓增強，低壓帶北移，周六到下周二天氣相對較穩定，恢復夏季型午後雷陣雨天氣。

未來降雨趨勢方面，張承傳說明，今天降雨部分，中南部有短暫陣雨或雷雨，會有大雨或短延時豪雨機率，北部有局部短暫陣雨，東半部多雲到晴，午後在山區局部短暫雷陣雨。

▲降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

不過張承傳提醒，明日起到周五，台灣附近水氣增多，降雨比今天更明顯，中南部出現短暫陣雨或雷雨將轉為整天型態，容易有大雨或短時強降雨，特別是中部山區與南部地區有局部大雨甚至豪雨可能。北部則有短暫陣雨或雷雨機會，東半部也會出現局部降雨，午後北部和東部山區可能有局部大雨。

張承傳表示，周六起太平洋高壓增強，各地恢復為夏季型午後雷陣雨天氣型態。不過南部在夜間、清晨至上午，仍可能出現局部短暫陣雨，主要降雨偏向午後雷陣雨。

▲高溫趨勢。（圖／氣象署提供）

氣溫方面，張承傳指出，今天沒有降雨時，氣溫仍偏高，全台高溫約落在32至35度，台東受焚風影響，可能超過36度，花東縱谷及大台北也有36度高溫機率。隨著周三至周五降雨增加，高溫略降至30至33度。

周六起雨勢減弱，氣溫再度上升，將轉為悶熱天氣，預測高溫落在33至35度之間。