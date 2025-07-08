大樹光電板吃掉山林「風災後變黃河」　高市府24小時駐守曝現況

▲高雄大樹光電板「吃掉」山林，風災後山壁崩塌變黃河。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

丹娜絲颱風過境，狂風暴雨重創南台灣，國民黨立委柯志恩因擔心高雄大樹和山光電案狀況，在颱風過境後再度重返現場，沒想到看到的又是一片滿目瘡痍，痛批水保改善完全是大失敗。對此，高市府表示，已指示業者針對基地內的3處滯洪沉砂池儘速清淤維護，基地內兩處邊坡出現局部崩落，已要求動員機具修復。

▲▼高市府指示業者儘速清淤維護，部分施工中排水設施因大雨影響仍有改善空間，如基地內兩處邊坡出現局部崩落，已要求動員機具即修復。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對大樹光電場狀況，陳其邁今日表示，在颱風期間24小時，每2小時巡查一次，副市長、副秘書長2位親自到大樹進行災後視察。 陳其邁強調，他第一時間也有打給里長，了解整個狀況，他們也都隨時回報，希望在颱風時候無論任何人、任何顏色，大家都能夠平安。

▲▼高市府指示業者儘速清淤維護，部分施工中排水設施因大雨影響仍有改善空間，如基地內兩處邊坡出現局部崩落，已要求動員機具即修復。（圖／記者賴文萱翻攝）

針對丹娜絲颱風來襲引發民眾關切和山光電第二期水保廢止場址安全問題，高雄市水利局指出，颱風期間啟動應變機制，同仁聯合緊急搶修廠商，24小時駐守和山活動中心，期間巡視未發現明顯泥水流出基地外道路，附近野溪排水也保持順暢，現場整體狀況尚屬正常。

水利局指出，業者設置在基地內的3處滯洪沉砂池有效攔截大量泥砂，並無土砂外流情形，已指示業者儘速清淤維護，不過部分施工中排水設施因大雨影響仍有改善空間，如基地內兩處邊坡出現局部崩落，已要求動員機具即修復。

其中1處滯洪沉砂池沉砂功能正常運作，但放流口消能井尚未完工，放流水漫流造成基地沖刷情形，已督促業者儘速補強設施，後續水利局將持續監督觀察。

高市府強調，對於水土保持開發案件之監督一向秉持嚴謹態度，特別在颱風災害發生時，更不敢鬆懈，後續也將持續監督業者強化排水及邊坡保護措施，以降低對周邊環境的影響，維護民眾生命財產安全。