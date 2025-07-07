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丹娜絲強襲南台灣！災後清理「4大地雷」曝光　赤腳恐染致命病

▲▼颱風過境，清理家園4大地雷曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲丹娜絲颱風過境，衛生局曝清理家園4大地雷。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

丹娜絲颱風過境，南臺灣各地傳出災情。高雄市衛生局表示， 豪大雨可能帶來大量汙水及汙泥，環境中恐夾雜病菌，民眾進行災後整頓時要避免赤腳、穿拖鞋。此外，颱風後一周為登革熱防治關鍵期，48小時內應落實「巡、倒、清、刷」，加強積水區巡檢，避免孳生病媒蚊。

衛生局表示，民眾風災過後清理環境時，應做好個人防護，避免直接接觸污水、污泥，環境中恐有相關環境污染病菌，提高感染風險。

首先，清理家園時切勿赤腳及穿著拖鞋。雨後排水溝內的病原菌容易流至地面，民眾清理家園污水、污泥或災害廢棄物時，務必穿著雨靴或防水長靴，並佩戴防水手套及口罩，避免遭生鏽器物如鐵釘、鐵片等刺傷或割傷，以防感染鉤端螺旋體病、類鼻疽、破傷風等傳染病。

▲▼颱風過境，清理家園4大地雷曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲防疫人員執行災後噴藥防治工作。（圖／記者許宥孺翻攝）

其次，颱風過後一週為登革熱防治的關鍵期，雨後環境積水容器易成為病媒蚊孳生場所。民眾應於災後48小時內落實「巡、倒、清、刷」，加強巡檢室內外可能積水處，包括頂樓地面、陽台雜物、電梯機坑、屋簷排水槽及防火巷水溝、地下室等。針對社區住家地下室積水不易排除的狀況，儘速抽水或先投放漂白水，避免病媒蚊孳生。

第三，颱風過後易因災情引發腸道傳染病，如桿菌性痢疾、傷寒、副傷寒、霍亂、病毒性腸胃炎、A型肝炎、阿米巴痢疾等感染。民眾要注意飲食衛生及環境消毒，預防腸道傳染病。污水入侵地區務必徹底清潔消毒蓄水池，飲用水需煮沸或飲用市售瓶裝水，浸水或解凍過久食物切勿食用。居家環境可用含氯漂白水稀釋100倍擦拭，遭污染廚餐具應煮沸或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後使用。

第四，風災過後，民眾如有發燒、畏寒、頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、骨頭肌肉酸痛、皮膚紅疹等症狀，請儘速就醫，主動告知醫師旅遊史、活動史、住家有無淹水、家人有無類似症狀等資訊，另請醫師提高警覺加強通報。此外糖尿病、肺病、肝病、腎病、癌症或免疫功能受損者等高風險族群，建議外出時佩戴口罩，以降低受感染的風險。

▲▼颱風過境，清理家園4大地雷曝光。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲赤腳清理家園恐染奪命病。（圖／記者許宥孺翻攝）

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