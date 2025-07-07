馬斯克組黨硬槓川普！特斯拉股價一度暴跌8%

▲馬斯克怒組美國黨對抗川普，特斯拉股價慘跌8%。（組圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普於7月4日簽署《大而美法案》後，引發特斯拉執行長馬斯克強烈反對。馬斯克隨即於7月5日宣布成立「美國黨」，公開挑戰川普政策，雙方關係再度破裂。川普則嘲諷馬斯克組建新政黨的舉動「荒謬」，形容其近期行為如同「脫軌的火車災難」。受此衝突影響，特斯拉股價於7日美股盤中暴跌近8%，成為市場焦點。

據外媒報導，市場分析師指出，投資人對特斯拉的擔憂主要來自兩方面：一是馬斯克與川普的對立可能導致美國政府進一步削減電動車補貼，衝擊特斯拉業務；二是馬斯克近期頻繁涉足政治，恐分散其對特斯拉的專注力。盛寶銀行策略師威爾遜表示，投資人原本樂見馬斯克淡出政治，但如今擔心他再次捲入政治爭端，影響公司經營。

此外，川普近期頻頻針對貿易政策放話，宣布將對支持「反美政策」的金磚國家加徵10%至70%的關稅，預計於8月1日生效。此舉引發市場不安，美股7日開盤普遍走低，道瓊工業指數下跌0.16%、標普500指數下跌0.33%、那斯達克綜合指數下跌0.44%，費城半導體指數下跌0.67%。熱門個股中，輝達下跌0.88%，蘋果上漲0.95%，Meta下跌0.34%，而特斯拉則因利空消息重挫7.9%。

據報導，馬斯克成立「美國黨」並批評《大而美法案》將導致美國財政惡化，與川普的政策分歧進一步加劇。市場觀察人士認為，這場衝突不僅影響特斯拉的股價表現，也可能對美國電動車產業及整體市場情緒帶來深遠影響。