　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

馬斯克組黨硬槓川普！特斯拉股價一度暴跌8%

▲▼特斯拉執行長馬斯克、美國總統川普。（組圖／達志影像／美聯社）

▲馬斯克怒組美國黨對抗川普，特斯拉股價慘跌8%。（組圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

美國總統川普於7月4日簽署《大而美法案》後，引發特斯拉執行長馬斯克強烈反對。馬斯克隨即於7月5日宣布成立「美國黨」，公開挑戰川普政策，雙方關係再度破裂。川普則嘲諷馬斯克組建新政黨的舉動「荒謬」，形容其近期行為如同「脫軌的火車災難」。受此衝突影響，特斯拉股價於7日美股盤中暴跌近8%，成為市場焦點。

據外媒報導，市場分析師指出，投資人對特斯拉的擔憂主要來自兩方面：一是馬斯克與川普的對立可能導致美國政府進一步削減電動車補貼，衝擊特斯拉業務；二是馬斯克近期頻繁涉足政治，恐分散其對特斯拉的專注力。盛寶銀行策略師威爾遜表示，投資人原本樂見馬斯克淡出政治，但如今擔心他再次捲入政治爭端，影響公司經營。

此外，川普近期頻頻針對貿易政策放話，宣布將對支持「反美政策」的金磚國家加徵10%至70%的關稅，預計於8月1日生效。此舉引發市場不安，美股7日開盤普遍走低，道瓊工業指數下跌0.16%、標普500指數下跌0.33%、那斯達克綜合指數下跌0.44%，費城半導體指數下跌0.67%。熱門個股中，輝達下跌0.88%，蘋果上漲0.95%，Meta下跌0.34%，而特斯拉則因利空消息重挫7.9%。

據報導，馬斯克成立「美國黨」並批評《大而美法案》將導致美國財政惡化，與川普的政策分歧進一步加劇。市場觀察人士認為，這場衝突不僅影響特斯拉的股價表現，也可能對美國電動車產業及整體市場情緒帶來深遠影響。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
389 2 1797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
李進良診所遭爆非法進口鳳凰電波！　火大發「4點聲明」
獨／昔《超偶》冠軍「成網美餐廳老闆」　驚人現況曝
謝男行兇最新畫面！姊奮命救妹雙亡
鄭運鵬接交通部所屬「台灣世曦」董事長　拚桃機第3航廈完工

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

馬斯克組黨硬槓川普！特斯拉股價一度暴跌8%

開店給AI當店長！1個月「資產淨值-25%」　Anthropic實驗失敗收場

赴日恐遇「熱浪與雷擊雙警報」　全境飆破38度、東京74人急送醫

英女王生前私語曝光！狠批梅根「邪惡又算計」　嘆哈利結婚是災難

馬斯克發文開砲！怒轟貝森特是「索羅斯走狗」：政客不懂算數

韓版燒肉粽！　少女13F墜樓「砸中3人」釀1死1傷2命危

北韓豪華「濱海渡假村」開幕！　開放俄羅斯觀光客搶先體驗

日男大生「吃大麻餅乾太嗨」從2樓往下跳　頭骨裂開、手骨折

兩岸經濟脫鉤？紐時：民進黨願承受損失　但台商赴中誘因仍強

北韓不讀不回！南韓決定「遣返6名脫北居民」　網痛罵：政府殺人犯

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

馬斯克組黨硬槓川普！特斯拉股價一度暴跌8%

開店給AI當店長！1個月「資產淨值-25%」　Anthropic實驗失敗收場

赴日恐遇「熱浪與雷擊雙警報」　全境飆破38度、東京74人急送醫

英女王生前私語曝光！狠批梅根「邪惡又算計」　嘆哈利結婚是災難

馬斯克發文開砲！怒轟貝森特是「索羅斯走狗」：政客不懂算數

韓版燒肉粽！　少女13F墜樓「砸中3人」釀1死1傷2命危

北韓豪華「濱海渡假村」開幕！　開放俄羅斯觀光客搶先體驗

日男大生「吃大麻餅乾太嗨」從2樓往下跳　頭骨裂開、手骨折

兩岸經濟脫鉤？紐時：民進黨願承受損失　但台商赴中誘因仍強

北韓不讀不回！南韓決定「遣返6名脫北居民」　網痛罵：政府殺人犯

李進良診所遭爆非法進口鳳凰電波！　火大發「4點聲明」駁斥

iPhone 17全系列實機模型曝光　完整陣容首次亮相

擁有台籃罕見兩大特質　雲豹網羅林冠均成首席助理教練

小孩哭鬧遭公審　張雁名看不下去批「仇視幼童」：你們從小沒哭過？

丹娜絲強襲屏東！縣長周春米「北歐線上勘災」遭轟

陸男星聲明「打錯中國國名」遭炎上！　公司緊急改正道歉了

川普2.0震撼全球　不平等貿易與地緣政治新挑戰

NBA三方交易！快艇送鮑威爾到熱火　美媒：準備迎接畢爾加盟

土城男行兇最新畫面！衝撞姊妹「先砍小姨」　妻奮命救妹慘死街頭

還沒來電！台南、嘉義近19萬戶一片黑　台電搶修中

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

國際熱門新聞

若台灣、歐盟等國未達成協議　美財長：對等關稅8／1生效

遭撕咬拖屍　最後照片「熊逼近鏡頭」

27童睡夢中被沖走　床墊四散炸爛泥

丹娜絲Z字型移動！日氣象廳曝轉彎時間點

8歲男童遭毒癮母遺棄　「被狗群撫養」只會汪汪叫

1個月狂生4颱風！　後頭還有更多

即／川普：美東時間7日中午開始發送關稅信

女靠ChatGPT幫忙　1個月成功減掉7公斤

瞬間淹成汪洋　德州洪災到處是屍體

日櫻島火山今早噴發！煙柱直噴3000公尺

馬斯克成立「美國黨」　投資人急喊卡

川普談判各國進度！台灣「緊張觀望」處境曝

美國黨不推2028總統候選人？　馬斯克回應

北韓不讀不回！南韓決定「遣返6名脫北者」

更多熱門

相關新聞

川普稱將與商議收購TikTok　陸外交部再回應

川普稱將與商議收購TikTok　陸外交部再回應

美國總統川普日前表示，美方將與中方就「可能收購TikTok」進行磋商。中國外交部發言人毛寧7日在舉行例行記者會上，對此再度表示，中方已多次重申立場。

馬斯克發文　怒轟貝森特是「索羅斯走狗」！

馬斯克發文　怒轟貝森特是「索羅斯走狗」！

以色列轟加薩38死　納坦雅胡赴美與川普談停火

以色列轟加薩38死　納坦雅胡赴美與川普談停火

川普關稅海嘯再起　亞洲國家「淪為重災區」

川普關稅海嘯再起　亞洲國家「淪為重災區」

跨境支付被穩定幣「先發佔位」　陸學者：人民幣應制度性戰略重構

跨境支付被穩定幣「先發佔位」　陸學者：人民幣應制度性戰略重構

關鍵字：

特斯拉馬斯克川普美國政治股市

讀者迴響

熱門新聞

即／土城姊夫奪2命狂發6限動：都被我殺了！

醫師娘偷吃清潔工：我濕了！　車震過程特斯拉全說

無／土城姊妹騎車遭追砍滿地血！2人搶救無效亡

牌樓檜木全倒「損失難估」　南鯤鯓：設法重建

即／狠殺姊妹家暴夫正面曝　嗆：媽祖只保佑妳們到今天

即／家暴男土城分局崩潰痛哭！無法筆錄

丹娜絲「敗部復活再回台灣？」天氣粉專解答了

目擊者驚悚還原！土城姊夫開車衝撞2姊妹　不發一語持刀狂捅

即／土城2姊妹騎車外出！遭「姊夫追砍」重傷　送醫搶救中

即／台南市宣布：8日新增7區停班停課　

犯案畫面曝光！土城姊夫1刀1棍「壓制姊妹」狂捅奪2命

土城姊夫急關臉書！裡面全是出遊、唱歌溫馨片

即／土城家暴惡男「怒殺2姊妹」抓到了！

奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

土城姊夫殺害妻與小姨　脆上撩妹留言曝

更多

最夯影音

更多

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面