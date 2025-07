馬斯克發文開砲！怒轟貝森特是「索羅斯走狗」：政客不懂算數

▲特斯拉執行長馬斯克。(圖/路透)

記者羅翊宬/綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克(Elon Musk)最近與美國總統川普鬧翻,不僅猛烈批評川普推動的「大而美」減稅法案,更決定成立新政黨。不僅如此,馬斯克最近更透過社群平台X嚴厲抨擊美國財政部長貝森特,認為貝森特是美籍猶太裔商人索羅斯(George Soros)的走狗,連數學都不會算。

綜合外媒報導,馬斯克在與川普關係鬧僵後,突然於台灣時間今(7)日在社群平台,針對貝森特對於「馬斯克不受歡迎的言論」特別留言回應。馬斯克表示,「貝森特是索羅斯的走狗,他是主修政治學的學生,卻連簡單的算術都不會。一年前,我的民調數字相當亮眼,這也是川普會選擇利用我的原因。」

據悉,貝森特曾在美籍猶太裔商人索羅斯麾下擔任高階主管長達十多年,而貝森特近日針對馬斯克成立美國黨的決定評論道,「那些董事會不喜歡昨天宣布成立新政黨的消息。」

Bessent is a Soros stooge. And he's a political science major who can't even do math.



The polling for me was very positive a year ago, which is why Trump used me so much.