馬斯克發文開砲！怒轟貝森特是「索羅斯走狗」：政客不懂算數

▲特斯拉執行長馬斯克。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

特斯拉創辦人馬斯克（Elon Musk）最近與美國總統川普鬧翻，不僅猛烈批評川普推動的「大而美」減稅法案，更決定成立新政黨。不僅如此，馬斯克最近更透過社群平台X嚴厲抨擊美國財政部長貝森特，認為貝森特是美籍猶太裔商人索羅斯（George Soros）的走狗，連數學都不會算。

綜合外媒報導，馬斯克在與川普關係鬧僵後，突然於台灣時間今（7）日在社群平台，針對貝森特對於「馬斯克不受歡迎的言論」特別留言回應。馬斯克表示，「貝森特是索羅斯的走狗，他是主修政治學的學生，卻連簡單的算術都不會。一年前，我的民調數字相當亮眼，這也是川普會選擇利用我的原因。」

據悉，貝森特曾在美籍猶太裔商人索羅斯麾下擔任高階主管長達十多年，而貝森特近日針對馬斯克成立美國黨的決定評論道，「那些董事會不喜歡昨天宣布成立新政黨的消息。」