遭綠放入大罷免「5人狙殺名單」　王鴻薇：守住我就是否定賴清德

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者湯興漢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

726大罷免投票邁入倒數，總統賴清德也已下令全力協助罷免行動，傳出綠營列有「5人狙殺名單」，將掀起最多民怨的國民黨立委傅崐萁、徐巧芯、王鴻薇、葉元之及羅廷瑋視為首要目標。王鴻薇今（7日）晚間對此表示，不要懷疑賴清德想要打掉雜質的野心與決心，只要守下民進黨「狙擊名單」的王鴻薇，就能終止這場政治惡鬥大罷免，更是否定賴清德剷除非我族類的獨裁心態。

據《自由時報》報導，7月26日的大罷免投票已進入倒數階段，民進黨主席賴清德下令全力支持罷免行動，並列出「狙擊名單」，其中王鴻薇首當其衝，預計將面臨新一波政治攻勢。

報導指出，王鴻薇因監督與揭弊民進黨政策，長期以來令賴清德倍感壓力，此次罷免行動也被視為民進黨的政治回擊。近期包括台南市長黃偉哲、立委郭國文、林宜瑾，以及有意參選台南市長的林俊憲，甚至立委邱議瑩攜手高雄市議員黃捷，都積極現身王鴻薇的選區，展現圍攻態勢。王鴻薇則反擊，認為這次罷免行動完全是民進黨的政治鬥爭操作。

王鴻薇今日傍晚表示，感謝台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜及副市長李四川等人的聲援，這些支持成為她堅持應戰的動力。她形容這場罷免行動是賴清德所指揮的「民進黨輸不起的大罷免」，並強調自己將站在守護民主底線的最前線，誓言不讓政治惡鬥得逞，確保國會的監督與制衡機制能繼續運作。

王鴻薇呼籲，民眾應警惕賴清德「剷除非我族類」的政治野心，並守住民進黨的「狙擊名單」行動。她強調，成功抵擋罷免攻勢將有助於終止這場政治鬥爭，並否定民進黨的獨裁心態。