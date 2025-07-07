「曹派崛起」賴團結十講無限延期　凌濤諷曹興誠：對奪權起心動念

▲曹興誠。（圖／記者周宸亘攝）

記者郭運興／台北報導

聯電創辦人曹興誠日前稱賴清德團結十講「有些離題」，引起討論，而總統府今（7日）則宣布，近日總統以關注救災與相關公務為首要優先，受邀演講後續若有確定安排，會在合適時機向外界公布。對此，國民黨桃園市議員凌濤表示，「曹派崛起」，賴團結十講無限延期，曹興誠挾賴主席以令諸侯之外，更對外稱「有人勸他選總統」，但不小心選上怎麼辦？代表對反噬奪權起心動念已久，未來，賴清德總統恐怕請神容易送神難。

曹興誠日前先是表示，賴總統的演講，有些離題是真的，他不期待賴總統出來為罷團站台，但期盼能加入抗共保台的論述。今日又再度發文稱，多年來，總有人勸他出來選總統。他總是說，選總統很容易，交100萬保證金，拉1.5%的連署書就可以去選。問題是，萬一不小心被選上了怎麼辦？引起各界討論。

對此，凌濤表示，曹興誠一句賴清德「團結十講」離題，不僅賴清德早在颱風侵害前就緊急宣布停止第五講「外交」，如今總統府宣布未來六講，遙遙無期。

凌濤表示，然而今晚即將公布川普關稅，自己主張賴總統應該繼續講，從外交改為關稅經濟，清楚說明國人最關心的關稅議題，台灣如何因應？難道大罷免真的有比關稅重要嗎？

凌濤提到，「曹派崛起」，賴團結十講無限延期，綠營雖澄清「沒有曹派」，但秒被總統府實際作為打臉，青鳥失控，曹派尾大不掉，綠營曹國師挾賴主席以令諸侯之外，賴清德遭政治挾持，很快應該大罷免大登場，曹興誠更對外稱「有人勸他選總統」，但不小心選上怎麼辦？代表已對反噬奪權起心動念已久。

最後，凌濤強調，大罷免若大成功，恐怕綠營2028大選總統名單曹興誠也在列，立法院長搭配柯建銘，台灣民主搖搖欲墜。

▼國民黨桃園市議員凌濤。（圖／記者鄭佩玟攝）