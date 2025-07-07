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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不滿罷團遭攻擊「警方卻稱僅觸碰看板」　簡舒培要求立即更正

▲罷團控訴女志工街頭遭毆。（圖／翻攝文山退葆-台北市文山南中正罷免團隊）

▲罷團「文山退葆」表示，女志工遭賴士葆支持者攻擊。（圖／翻攝文山退葆-台北市文山南中正罷免團隊）

記者郭運興／台北報導

罷免團隊「文山退葆」3日於社群平台發布消息指出，該團隊女性志工進行罷免活動，遭到一名民眾襲擊，事後警方則說明「該男子肢體動作過大，推打觸碰到罷免團體宣傳看板，經警方確認現場志工，未遭該男子攻擊，相關宣傳物品亦無損壞」。對此，民進黨北市議員簡舒培今（7日）批評警方刻意誤導、淡化暴力，不僅與事實不符，更是對民主價值的傷害，要求警方應立即更正針對此案錯誤說明內容。

罷免團隊「文山退葆」3日控訴，該團隊女性志工在文山區辛亥路與興隆路交叉口附近進行罷免活動，不料遭到邱姓民眾襲擊。該男子事後則解釋，看到「政敵」的宣傳活動，一時衝動打下志工舉的牌，「我的行為確實過頭了，這方面已向志工抱歉，也不否認罪」，不過他也強調，並沒有任何的接觸肢體和毆打攻擊。

對此，文山第二分局興隆派出所長也說明，該男子肢體動作過大，推打觸碰到罷免團體宣傳看板，經警方確認現場志工，未遭該男子攻擊，相關宣傳物品亦無損壞。

但民進黨台北市議員簡舒培不滿警方此說法，她表示，針對上週四晚上，在文山區發生罷團文山退葆志工遭暴力攻擊事件，警方事後說明竟然輕描淡寫輕輕帶過，將明顯帶有敵意與攻擊性的行為形容為「徒手觸碰看板」、甚至稱「未遭攻擊」，這樣的敘述，不僅與事實不符，更是對民主價值的傷害。

簡舒培認為，第一、這不只是「用詞不當」而已，是刻意誤導、淡化暴力。一名女性志工合法從事罷免宣傳時，遭到陌生男子當街衝向、朝臉部與胸口方向出手攻擊，打到志工所持的看板，這絕對不是「碰一下牌子」，而是赤裸裸的暴力與恐嚇。警方卻以模糊甚至偏頗的敘述，誤導輕忽事件嚴重性，無疑是在替施暴者開脫。

簡舒培說，第二、錯誤說明傷害的不只是當事人，更是所有參與民主的人。公民在街頭合法進行政治表達，本該受到國家保護，而不是成為被暴力威脅後還要再遭公權力傷害的對象。警方此舉讓所有從事社會運動、政治參與的民眾心生寒意：如果被打了，警察會不會說你只是被「碰了一下」？

簡舒培要求，台北市警方應立即更正針對此案錯誤說明內容、應嚴肅檢討內部訊息發布與應對流程，杜絕未來再發生類似情形。

簡舒培強調，台灣法治國家民主社會，不應該對任何形式的暴力沉默，更不該助長「打了人，公權力還幫你說話」的錯誤訊號。

▼民進黨台北市議員簡舒培。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市議員簡舒培。（圖／記者林敬旻攝）

另外，罷免團隊「文山退葆」也發出4點聲明，第一、他們嚴正駁斥警方新聞稿中所稱「觸碰看板」之說法。該事件為突如其來、帶有敵意、針對志工面、胸部高度的暴力捶擊，已使女性志工當場驚恐不安，絕非輕描淡寫的「徒手觸碰」即可定義。警方將具威脅性與攻擊性的行為輕率描述為「碰觸」，是對受害者的二次傷害，也是對暴力的容忍與縱容。

罷團表示，第二、他們要求文山第二分局更正不實說法，並應正視公民在行使政治表意時的人身安全。對於嫌犯的行為評價應由司法認定而非警方，警方的角色不應是為施暴者背書，更不該成為壓制台灣人政治自由的工具。

罷團指出，第三、事發過程非常明確，在女性志工專注舉牌之際，該名男子快速衝向志工，對準面、胸部高度位置出手攻擊，是因為志工拿手舉牌遮擋才打到板子。短短幾秒間，充滿威嚇意圖，女性志工驚嚇不已。此舉已嚴重妨礙台灣人行使公民權利的空間與安全。

罷團說，第四、他們從未表示「不追究」。當下選擇冷靜應對，是出於志工安全與現場控制之需，經討論評估後已確定提告，以彰公義。

罷團再說，他們也肯定並感謝文山第二分局過往在多場罷免活動中派員維持現場秩序，保障公民安全。然而正因如此，他們更期盼警方能持續秉持中立與專業，勿讓一次錯誤訊息抹煞過往努力，更不該讓人民對公權力產生不信任。

最後，罷團再次強調，罷免是一項正當合法的民主機制，任何試圖以暴力或恐嚇手段壓制言論與參政權利的行為，都是對民主的踐踏。他們絕不會退縮，也不會容忍！

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