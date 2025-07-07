國高中生用毒品氾濫　李彥秀怒：反毒預算4年150億打水漂？

▲國民黨立委李彥秀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

為因應近年新型毒品、菸害滲入校園情況與日俱增，國民黨立委李彥秀、民眾黨張啓楷及台北市議員陳宥丞今（7日）在立法院召開「校園菸毒氾濫 ‧ 強化源頭管理補足校安破網」記者會質疑，年輕學子們使用毒品的人數節節高昇，行政院反毒4年投入約150億元經費打水漂，疾呼中央機關應跨部會積極攜手訂定毒害、菸害聯防機制，強化菸毒害防制。

李彥秀分析，近年年輕族群對毒品的依賴增加、使用的強度提高。從內政部統計數據來看，去年12至17歲毒品嫌犯人數達到607人，18至23歲人數則達3,215人，前者相較於前年增幅高達22.6％。且12至17歲族群以施用第三級毒品為大宗，但到了18至23歲卻轉變為施用第二級毒品為多數。

李彥秀表示，在菸害方面，112年3月菸害防制法修正施行後，國、高中生使用加熱菸比率並未出現明顯反轉，甚至使用加味菸比率還創下新高。此外，電子煙油容易摻入各種非法物質的特性，更是讓電子煙成為煙毒進入校園的最佳掩護。

李彥秀指出，行政院從110年開始推動「新世代反毒策略2.0」為期4年投入約150億元經費，預期防制毒品危害青少年，但預算投入後，年輕學子們使用毒品的人數卻是節節高昇，難道經費又是打水漂、反毒策略淪為作文比賽？

李彥秀質疑，不僅毒品防制失當，菸品管理同樣失守。民眾只需透過網路搜尋，便能輕易找到多家販售加熱菸或電子菸的網路管道，年輕族群更常利用IG、臉書社團、LINE群組等平台購買。這些非法電子菸與加熱菸的流通管道「眾所皆知」，卻不見行政部門有效作為，令人質疑是未察覺，還是選擇視而不見。

張啓楷直言，依托咪酯（俗稱「喪屍煙彈」）近2年遭到濫用，短期內查獲數翻倍，今年1月至4月查獲的相關非尿液檢體已經超過1600件，比起去年整年還高，現在已直接危害校園。台南竟查出警方使用的毒品快篩試劑有超過7600支過期，今年1月至5月，就有63件毒駕案件未能如期舉發，政府行政怠惰、消極應對，還把皮球踢給地方政府，眼睜睜讓年輕人暴露在無聲毒害之中。