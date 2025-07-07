兩岸經濟脫鉤？紐時：民進黨願承受損失　但台商赴中誘因仍強

▲ 總統賴清德團結國家十講。（圖／總統府提供）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美媒《紐約時報》7日以「台灣經濟真的能與中國脫鉤嗎？」為題報導，台灣積極推動減少對中國的經濟依賴，但此舉恐怕代價高昂。總統賴清德呼籲半導體企業停止與中國往來，選擇與民主國家建立供應鏈，但這不僅挑戰重重，也將對台灣帶來經濟衝擊。

報導指出，中國多年來一直是台灣最重要貿易夥伴與生產基地。儘管北京視台灣為其領土一部分，許多台灣企業仍選擇在中國設廠、生產與銷售，如今民進黨政府盼能降低這種依賴。

台灣政府上月通知台灣企業，需申請許可才能向華為與中芯國際（SMIC）出售產品。此舉與美國限制中國取得先進晶片的目標一致，也突顯台灣被夾在兩個超級大國之間的處境。

史丹佛大學胡佛研究所學者祁凱立（Kharis Templeman）指出，台灣執政黨希望被華府視為可靠盟友，為此不惜承受短期經濟損失。但台灣企業多年來幾乎將所有海外投資都流向中國，包括台積電與鴻海等大型科技公司，皆仰賴對中製造與銷售成長。若試圖脫鉤，台灣恐怕付出高昂代價。

報導分析，兩岸經濟緊密相連一直被台灣視為對中國侵略的威懾，卻也是中國對台施加影響的一種方式，這種連結是雙向的。

專家認為，兩岸經濟全面脫鉤將十分困難。中國仍是台灣最大出口市場，尤其是半導體領域，且台灣在安全上仰賴美國支持，但美國總統川普批評台灣搶走美國半導體優勢，並要求大幅提升軍費。

《紐時》指出，台灣未來與川普政府互動過程中，向中國出售科技設備可能持續成為摩擦與協商來源。儘管台灣面臨與中國脫鉤的壓力，仍有強大誘因吸引企業持續赴中國發展。