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Z字形急轉彎！　「丹娜絲」颱風明二度登陸…浙江福建將迎暴雨

▲「丹娜絲」明二度登陸，浙江將迎暴雨。（圖／翻攝自微博）

▲「丹娜絲」明二度登陸，浙江將迎暴雨。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

颱風「丹娜絲」6日深夜11時40分在前後由嘉義縣布袋登陸，成為今年第一個登陸台灣的颱風。中國中央氣象台預計，「丹娜絲」8日轉向西偏南移動，8日下午到夜間，在浙江台州至福建福州一帶沿海二次登陸，強度降至熱帶風暴級（8至9級），屆時將會帶來大暴雨災情。

綜合陸媒報導，中央氣象台7日早繼續發布颱風黃色預警和暴雨藍色預警，廣東東部沿海、福建沿海、浙江沿海、台灣島沿海將有6至8級大風，陣風9至10級；台灣、浙江、福建、廣東等地將先後出現強降雨天氣。

浙江氣象部門指出，「丹娜絲」受副熱帶高壓斷裂影響，形成罕見「Z字形」急轉彎軌跡（先東北行，後西折），歷史罕見。

▲▼「丹娜絲」明二度登陸，浙江將迎暴雨。（圖／翻攝自微博）

▲▼「丹娜絲」罕見「Z字形」急轉彎軌跡。（圖／翻攝自微博）

▲▼「丹娜絲」明二度登陸，浙江將迎暴雨。（圖／翻攝自微博）

消息指出，受「丹娜絲」影響，7日至8日，浙江中南部（溫州、台州、麗水等地）有暴雨到大暴雨，局部累積雨量達150至250毫米；其他地區中到大雨；溫州、台州沿海需防範短暫強降水疊加山洪、城市內澇風險；9日起降雨減弱，但浙南山區地質災害風險。

氣象部門還指出，7日晚間至8日白天，陣風9至11級，颱風中心附近海域陣風12至14級；浙中南部沿海市縣陣風8至10級，高山區陣風增強。

浙江全海域啟動III級防颱響應，溫州、寧波提升至III級，台州啟動IV級響應。

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