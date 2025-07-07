川普關稅談判最後通牒！台灣「緊張觀望」處境曝　各國進度一次看

▲美國總統川普已準備好向12國公布對等關稅稅率。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合報導

美國總統川普宣布，對等關稅緩衝期即將於7月9日屆滿，預計8月1日生效，他預告寄發通知信給多國貿易夥伴，要求在期限前與美方達成協議，否則將面臨更高關稅。包括歐盟、越南、日本與印度等國紛紛加快協商腳步，至於台灣被列入「緊張關望」，若無法與美方達成協議，也將被課以32%關稅。

根據《法新社》，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，目前已有多項協議接近完成，川普已簽署12封通知信，預計於美東時間7日寄出。歐盟方面，美方認為其談判「進展良好」，歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）指出，希望在原定7月9日截止日前達成「原則性協議」，避免關稅從10%倍增至20%，川普甚至曾揚言提高至50%。

日本即便身為美國長年以來的盟友，亦難以從對等關稅倖免。日本經濟再生大臣兼貿易特使赤澤亮正多次訪美，但川普批評日本無意開放美國稻米與汽車進入市場，因此揚言對日本商品課徵30%、35%，甚至是更高額的稅率，協議前景不明。

▲日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正前往白宮，川普曾參與美日關稅談判。（圖／達志影像）

南韓同樣是美國在東北亞長達數十年以來的重要盟友，且與日本同樣看重汽車對美出口。南韓總統李在明表示，雙方至今仍尚未明確界定彼此的需求，難以保證能在7月8日前完成談判。對此，南韓正試圖避免25%的全面性關稅，造船合作被視為可能籌碼。

至於台灣方面，即便與華府具有重要安全夥伴關係，但若未能達成協議，將被美方課徵32%關稅。儘管台美雙方談判歷經波折，但中華民國副總統蕭美琴仍表示，「雙邊談判人員仍積極努力，尋找前進的道路」。

而印度與美國雙邊談判順利，川普曾暗示「重大協議」即將達成。印度出口組織聯合會總幹事薩海（Ajay Sahai）表示，目前收到的回饋顯示「發展正向」，不過仍認為情勢不太穩定。印度財政部長（Nirmala Sitharaman）則強調，農業與乳製品為印方堅守的底線。

▲中華民國副總統蕭美琴出席520執政周年談話。（圖／記者林敬旻攝）

至於越南方面，越南與華府日前達成協議，成功避開46%高關稅，但內容尚不明確，僅規定越南商品最低將面臨20%的關稅，其他地區生產商品則須繳納40%關稅，限制中國企業「轉口」行為。不過，對含有外國零件的產品，如何套用較高稅率，仍存在爭議。分析人士警告，中國可能報復。

至於印尼、泰國、柬埔寨等其他亞洲國家，也緊盯川普對等關稅的情勢發展。柬國恐面臨高達49%關稅。印尼則提議增加自美進口商品以爭取關稅豁免。而孟加拉則提議購買波音飛機、擴大美國農產品進口量。

瑞士則希望延緩關稅上調，稱美方已承認其具有誠意，預期7月9日仍維持10%稅率，但因川普未於6月底前明確裁示，因此仍可能面臨上調至31%的情形。