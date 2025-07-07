颱風侵襲台南！黃偉哲坐鎮應變中心　全力恢復供電供水市容

▲市長黃偉哲今早親自主持台南市災害應變會議，指示全力搶修供電與清除災損。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

強颱丹娜絲來襲帶來16級強陣風，造成台南多處路樹倒塌、屋頂掀翻與大規模停電，台南市災害應變中心7日上午9時召開第三次工作會報，由市長黃偉哲親自主持，要求市府各局處通力合作，以「恢復供電供水、清除倒木、修復交通設施」為首要任務，全力恢復市容、守護市民生活安全。

台南市政府指出，截至上午9時，累計停電戶數達15萬6967戶，已恢復約2萬3千戶。黃偉哲表示，目前台電已調派北中南多組工班南下支援搶修，預估晚間前完成全面復電。停水部分預定中午前恢復供水，市府亦已請水利局、清潔隊緊急調派人力協助排水與清淤。

黃偉哲強調，風災過後市民陸續返家清理環境，應注意安全，防範屋頂殘骸與招牌掉落造成傷害。他也指出，市府工務局正在加速路樹移除與交通號誌搶修，統計目前路樹災情達467件，廣告招牌121件、道路與橋樑災損共計17件、建物毀損241件。另向國軍申請後備兵力支援，已有20個單位、共269人投入救災，兩支部隊已前往將軍、七股等重災區協助清理。

此外，市府統計7月7日上午前共通報31件號誌故障，其中5件為倒塌狀況，交通局已優先處理。積水部分雖一度影響市區道路，如海安路、永華路口等，經清除堵塞落葉後均已退水。黃偉哲再次呼籲市民配合清理安全，並感謝第一線人員與國軍全力救災，「讓台南能儘快恢復元氣」。