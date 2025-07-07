　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

颱風侵襲台南！黃偉哲坐鎮應變中心　全力恢復供電供水市容

▲市長黃偉哲今早親自主持台南市災害應變會議，指示全力搶修供電與清除災損。（記者林東良翻攝，下同）

▲市長黃偉哲今早親自主持台南市災害應變會議，指示全力搶修供電與清除災損。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

強颱丹娜絲來襲帶來16級強陣風，造成台南多處路樹倒塌、屋頂掀翻與大規模停電，台南市災害應變中心7日上午9時召開第三次工作會報，由市長黃偉哲親自主持，要求市府各局處通力合作，以「恢復供電供水、清除倒木、修復交通設施」為首要任務，全力恢復市容、守護市民生活安全。

▲市長黃偉哲今早親自主持台南市災害應變會議，指示全力搶修供電與清除災損。（記者林東良翻攝，下同）

台南市政府指出，截至上午9時，累計停電戶數達15萬6967戶，已恢復約2萬3千戶。黃偉哲表示，目前台電已調派北中南多組工班南下支援搶修，預估晚間前完成全面復電。停水部分預定中午前恢復供水，市府亦已請水利局、清潔隊緊急調派人力協助排水與清淤。

▲市長黃偉哲今早親自主持台南市災害應變會議，指示全力搶修供電與清除災損。（記者林東良翻攝，下同）

黃偉哲強調，風災過後市民陸續返家清理環境，應注意安全，防範屋頂殘骸與招牌掉落造成傷害。他也指出，市府工務局正在加速路樹移除與交通號誌搶修，統計目前路樹災情達467件，廣告招牌121件、道路與橋樑災損共計17件、建物毀損241件。另向國軍申請後備兵力支援，已有20個單位、共269人投入救災，兩支部隊已前往將軍、七股等重災區協助清理。

▲市長黃偉哲今早親自主持台南市災害應變會議，指示全力搶修供電與清除災損。（記者林東良翻攝，下同）▲市長黃偉哲今早親自主持台南市災害應變會議，指示全力搶修供電與清除災損。（記者林東良翻攝，下同）

此外，市府統計7月7日上午前共通報31件號誌故障，其中5件為倒塌狀況，交通局已優先處理。積水部分雖一度影響市區道路，如海安路、永華路口等，經清除堵塞落葉後均已退水。黃偉哲再次呼籲市民配合清理安全，並感謝第一線人員與國軍全力救災，「讓台南能儘快恢復元氣」。

▲市長黃偉哲今早親自主持台南市災害應變會議，指示全力搶修供電與清除災損。（記者林東良翻攝，下同）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
389 2 1797 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
權恩妃「F級美胸」熱舞滑出來　18禁邪惡視角被拍
快訊／謝男崩潰大哭！　筆錄做不了
總統府：賴清德近日關注救災與相關公務　團結十講有安排會公布
土城姊夫砍死妻與小姨子　脆上撩妹留言曝
南鯤鯓代天府牌樓倒塌！他分析「結構致命缺陷」嘆：會塌不意外
樺晟董座閃辭　今證實離世
快訊／謝男抵土城分局！　低頭不語
快訊／想開回屏東老家！土城姊夫被逮畫面曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

丹娜絲颱風襲台南　社會局啟動關懷行動14處避難所安置災民街友平安

桃園區新民立體停車場公辦都更簽約　開創舊城風貌打造新地標

強風吹襲麻豆下營文旦落果成災！　黃偉哲勘災搶救農損拚復原

颱風侵襲台南！黃偉哲坐鎮應變中心　全力恢復供電供水市容

雙鐵6日深夜雲嘉南路段一度中斷　陳世凱赴高鐵行控中心慰勉

丹娜絲遠離　桃園市公車營運、路邊停車收費調整資訊一次看

丹娜絲颱風釀18萬戶停電！台電385人搶修　台南仍11萬戶待復電

丹娜絲恐引發大量漂流木　林業署提醒莫擅自撿拾以免觸法

丹娜絲颱風來襲　大園警協助殘破工寮獨居翁脫困

金門翁颱風前夕搭公車訪友迷途　商家熱心報警協助

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

【李多慧超俏皮大展鴻圖】新髮型一頭羊毛捲好可愛！

【出國9天回來測試愛犬】路過時被狗狗狂盯反覆確認超萌XD

阿信好奇「為何不坐VIP？」 蕭煌奇：坐在哪都一樣XD

Karina貼身泳裝微透視超辣！　遭水槍射眼睛..狠指台下

不能只有我看到... JYP粉色透視裝大露背「褲檔還破洞」

丹娜絲颱風襲台南　社會局啟動關懷行動14處避難所安置災民街友平安

桃園區新民立體停車場公辦都更簽約　開創舊城風貌打造新地標

強風吹襲麻豆下營文旦落果成災！　黃偉哲勘災搶救農損拚復原

颱風侵襲台南！黃偉哲坐鎮應變中心　全力恢復供電供水市容

雙鐵6日深夜雲嘉南路段一度中斷　陳世凱赴高鐵行控中心慰勉

丹娜絲遠離　桃園市公車營運、路邊停車收費調整資訊一次看

丹娜絲颱風釀18萬戶停電！台電385人搶修　台南仍11萬戶待復電

丹娜絲恐引發大量漂流木　林業署提醒莫擅自撿拾以免觸法

丹娜絲颱風來襲　大園警協助殘破工寮獨居翁脫困

金門翁颱風前夕搭公車訪友迷途　商家熱心報警協助

國票金自結前6月稅後盈餘6.5億元年減率45％　EPS 0.19元

土城姊夫「才交保隔天殺妻」奪2命　媒體人犀利問1句：什麼司法？

牛排配蘑菇「毒死前公婆」！澳女被判4罪　否認設局誘殺

丹娜絲颱風襲台南　社會局啟動關懷行動14處避難所安置災民街友平安

列被罷藍委功績！「非選舉公報」上線　後續還會出書和紀錄片

桃園區新民立體停車場公辦都更簽約　開創舊城風貌打造新地標

畢爾即將被太陽買斷！預計放棄4億薪資　熱火、湖人等5隊有興趣

泰2歲童誤食「10多顆大麻軟糖」！阿伯開轟趴釀禍　恐害腦損傷

用ChatGPT幫忙減肥　女每天傳1訊息「1個月成功減掉7公斤」

洋基首次「台灣日」　王建民開心：台灣真的被看見了

桃源谷遇不會「哞」的小牛　呆萌叫聲讓路人忍不住學

地方熱門新聞

台南仁德家樂福大門被吹破！現場畫面曝

桃園市分區放颱風假　張善政說明

台南大潤發招牌「腰斬」！爆炸火光四濺

快訊／丹娜絲狂掃！台南高雄共逾4萬戶停電

桃園分區放假　詹江村：市府快改正！

桃園宣布4區放颱風假　隔壁青埔兩樣情

曾文水庫深夜「調節性放水」

台南安南區深夜火警屋後冰箱雜物起火所幸自行撲滅

丹娜絲風超大！高雄1.7萬多戶停電

桃園分區放颱風假　市區公車調整一次看

盧秀燕示警清水成淹水熱點「1區」影響大

颱風屏東放假　安泰醫院正常門診

丹娜絲襲！南投應變中心升一級開設

獨／丹娜絲來襲前　台中谷關現雙彩虹

更多熱門

相關新聞

丹娜絲農損破2.5億　文旦柚「損失1.2億」最慘

丹娜絲農損破2.5億　文旦柚「損失1.2億」最慘

丹娜絲颱風造成農業災情，農業部今天發布統計，根據農糧署、畜牧司彙整各直轄市、縣市政府查報資料，截至今天上午11時止，農業產物及民間設施估計損失計2億5716萬元，其中以台南市損失2億1024萬元占82%最嚴重，受損作物主要為文旦柚，被害面積800公頃，損失金額1億1840萬元。

南鯤鯓牌樓倒塌！他分析「設計1原因」：不意外

南鯤鯓牌樓倒塌！他分析「設計1原因」：不意外

台南球場屋頂飛了球團將進行安全檢查

台南球場屋頂飛了球團將進行安全檢查

淹水恐陷4大感染風險　類鼻疽去年奪24命

淹水恐陷4大感染風險　類鼻疽去年奪24命

丹娜絲海上警報預計17:30解除　南台灣仍防豪雨

丹娜絲海上警報預計17:30解除　南台灣仍防豪雨

關鍵字：

颱風台南黃偉哲供電供水市容

讀者迴響

熱門新聞

醫師娘偷吃清潔工：我濕了！　車震過程特斯拉全說

即／土城姊夫奪2命狂發6限動：都被我殺了！

無／土城姊妹騎車遭追砍滿地血！2人搶救無效亡

牌樓檜木全倒「損失難估」　南鯤鯓：設法重建

丹娜絲「敗部復活再回台灣？」天氣粉專解答了

目擊者驚悚還原！土城姊夫開車衝撞2姊妹　不發一語持刀狂捅

即／土城2姊妹騎車外出！遭「姊夫追砍」重傷　送醫搶救中

即／狠殺姊妹家暴夫正面曝　嗆：媽祖只保佑妳們到今天

奪年度歌曲惹議　Energy傳因坤達再爆不合

即／土城家暴惡男「怒殺2姊妹」抓到了！

犯案畫面曝光！土城姊夫1刀1棍「壓制姊妹」狂捅奪2命

快訊／丹娜絲06：00桃竹出海　估下午解陸警

即／氣象署：中颱丹娜絲登陸嘉義布袋

丹娜絲直球對決！　今「雨最大」地區曝

快訊／丹娜絲05：00變輕颱　登陸快速減弱

更多

最夯影音

更多

【這餐不容易】台南強風掀起整片遮雨棚！小吃店顧客舉手扛住

李李仁.鍾欣凌頒獎「喊出不同人」　楊貴媚.姚以緹台下傻住

沈玉琳邀「泡澡老保母」來看《炎上》　潘若迪爆氣「再提沙發挫賽事件」

【東翻西找】阿嬤騎士翻路邊雜物下秒暴衝！　疑誤觸油門慘摔

【台南牌樓倒了】現場民眾遭壓！消防局緊急到場救援

熱門快報

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

免費抽超人力霸王舞台劇

免費抽超人力霸王舞台劇

暗黑魔城開戰在即！光之英雄集結！加入會員抽免費門票，放電孩子暑假不煩惱。

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

唐吉訶德必買零食開箱！

唐吉訶德必買零食開箱！

「文里補習班」開課啦！開箱唐吉訶德店員推薦的必買零食，看看哪樣最合胃口吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面