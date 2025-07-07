台南人曬紀錄「丹娜絲真是超瘋！」　鄉親整晚沒睡：有夠派

▲台南大潤發招牌被吹斷。（圖／民眾提供，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

丹娜絲颱風昨夜襲台，除了帶來強勁風勢與豪雨，更讓南台灣多地釀災情。臉書粉專「台南式 Tainan Style」就曬出多張數據，表示台南完全被颱風眼牆直接襲擊；而大票在地人昨晚也洗版留言，直呼「外頭風超狂，丹娜絲真的不是普通的瘋女人」、「快嚇死，沒辦法睡」。

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粉專「台南式 Tainan Style」昨深夜發文提到，台南完全被颱風眼牆直接襲擊，台南市區出現13級風，風速41.1m/s登上歷史第三，七股更恐怖，測得16級風，55.4m/s，「沒意外的話，可能也刷新台南沿海紀錄，甚至連麻豆也出現14級風，丹娜絲真的是瘋了。」

從台南氣象站的歷史紀錄中可見，最大陣風是由1987年的傑魯得颱風奪下，當年測到的紀錄為14級風，風速45.6m/s；第二名則是1975年的貝蒂，13級風，風速41.3m/s，而第三名就是昨晚的丹娜絲了。

▲台南牌樓倒塌，民眾被壓。（圖／網友xuan_07.23授權提供）

對此，大票網友留言表示，「感覺台南這次是強颱來襲」、「太可怕了，鐵捲門直接被吹到斷半截」、「超派的」、「太可怕了，台南市區頭一次遇見這樣的風雨」、「這次颱風很兇喔」、「住大樓會搖，以為地震」、「我已經被颱風嚇到了，這輩子沒遇過那麼大的風」、「屋頂破洞，真害怕」、「祈願大家平安」。

另外，丹娜絲颱風中心今天清晨於桃園、新竹交界附近出海，中央氣象署已於11時30分解除陸上颱風警報，海上警報則在傍晚至晚間解除。