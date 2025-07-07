丹娜絲太狂！台南繳費機「離家出走了」　網瘋傳：捲款潛逃啦

▲停車場繳費機被吹到路上。（圖／huang.tomato授權引用，下同）

記者周亭瑋／綜合報導

丹娜絲颱風昨夜襲台，強勁風勢造成南部多地災情。台南一名網友昨晚返家途中，就撞見某間停車場的繳費機，直接被吹到馬路中央，而畫面也在網上瘋傳，大票網友驚呼，「請支援...救銀」、「台南這次真的超誇張、恐怖」。

網友昨晚在Threads發文，只見台南南區興昌路上，某間停車場繳費機橫躺在路中央，目擊的他直言，「台南好久沒風雨這麼大了，回家路上看到要過路還要繳費的，風大雨大，大家還是在家比較安全，出門要注意路況。」

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畫面也被轉傳到爆料公社，網友們洗版直呼，「捲款潛逃」、「請支援收銀」、「台南風雨真的很大，高雄也是」、「台南這次蠻嚴重的」、「停車費收不夠，現在要收過路費了」、「錢錢跑了」、「台南這麼災情慘重，風強雨大」。事後，原PO也向記者表示，那台繳費機不是全聯的，是附近停車場的。

另外，氣象署則指出，丹娜絲今天凌晨北上過程中，由於海象環境不利發展，加上登陸後受地形影響已明顯減弱，今晨也已於桃園、新竹交界附近出海，預估於下午解除陸上颱風警報，傍晚至晚間解除海上颱風警報。

．本文由huang.tomato授權引用