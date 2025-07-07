丹娜絲「敗部復活再回台灣？」天氣粉專解答了　曝未來天氣

▲粉專表示，丹娜絲威力已經大不如昨晚。（圖／翻攝台灣颱風論壇｜天氣特急）



網搜小組／劉維榛報導

天氣粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》指出，颱風丹娜絲威力已大不如昨晚，等它登陸中國後，很快就會變成一坨「只會下雨的爛東西」。至於民眾擔心是否會回馬槍？粉專回應，「什麼敗部復活再來台灣這種事，先聽聽就好」，並曝未來天氣狀況，「中南部有不定時陣雨，各地午後雷陣雨會蠻多的」。

《台灣颱風論壇｜天氣特急》今（7日）表示，丹娜絲加速向北遠離，雖然北部現在還在暴風圈內，但因為丹娜絲已經被山脈破壞的差不多，威力已經大不如昨晚。

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回顧丹娜絲自嘉義布袋登陸，再被山脈折磨到掛的過程，《台灣颱風論壇｜天氣特急》說，從昨晚西部的風力數據表現看，丹娜絲擺明就是這世代的韋恩颱風，39年前那些大家沒看過、沒經歷過、沒體驗過的，昨晚全都重現了。

儘管路徑圖顯示一個大迴轉，《台灣颱風論壇｜天氣特急》分析，它登陸中國後，就不可能繼續維持颱風的樣子，很快就會變成一坨「只會下雨的爛東西」。至於民眾擔心丹娜絲是否有回馬槍的可能性，粉專認為，「什麼敗部復活再來台灣這種事，先聽聽就好。」

關於未來天氣狀況，《台灣颱風論壇｜天氣特急》說，颱風遠颺之後這幾天，台灣上空大多吹偏南風，除了中南部會有不定時陣雨以外，各地午後雷陣雨會蠻多的，暫時有點像回到初夏時，但無論如何都比昨晚好，過了今天，終於一切平常。