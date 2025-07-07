快訊／高雄沒風沒雨！百貨沒放颱風假　漢神、夢時代11點開門

▲漢神巨蛋、夢時代等百貨今日正常營業。（資料圖／記者劉亮亨攝）



記者許宥孺／高雄報導

丹娜絲颱風昨(6)日深夜11點40分登陸嘉義布袋，今晨暴風圈縮小，南高屏已脫離暴風圈。高雄今（7）日雖是停班停課，但無風無雨，百貨業陸續宣布不放颱風假，包括漢神、夢時代、義享時尚廣場都宣布在上午11點開門營業。

氣象署最新預報資料顯示，丹娜絲颱風已減弱為輕度颱風，暴風圈亦縮小，中心已於今晨6時左右於桃園、新竹交界附近出海，向東北轉北移動，台南至屏東、台東及澎湖已脫離其暴風圈，對嘉義以北、宜蘭、花蓮仍構成威脅，颱風強度有持續減弱，暴風圈縮小趨勢。

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氣象署表示，下午本島可望脫離暴風圈，因此下午有機會解除陸警，而晚上可能解除海上警報。

高雄今日上午無明顯風雨，各大百貨商場陸續宣布營業狀況，《ETtoday新聞雲》整理高雄各大百貨商場7日營業時間如下：

漢神百貨：11:00至21:30

漢神巨蛋：11:00至21:30

夢時代：11:00至22:00

義享時尚購物廣場：11:00至22:00

義大世界購物廣場：11:00至22:00

大立百貨：11:00至22:00

大統五福店：11:00至22:00

新光三越左營店：11:00至22:00

新光三越三多店：11:00至22:00

SKM Park Outlets 高雄草衙：11:00至22:00

Global Mall環球新左營車站11:30至21:30

高雄大遠百：11:00至21:30

SOGO百貨高雄店：11:00至21:30

MLD台鋁生活商場：11:30至21:30

岡山樂購廣場：11:00至22:00

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