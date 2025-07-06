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丹娜絲「眼牆雲」將觸陸！一夜輾過西台灣　恐有普遍性10級⭡強風

記者閔文昱／綜合報導

中度颱風丹娜絲目前路徑較原先預測略偏東，暴風圈亦略為擴大，預計將逐漸加速從台灣海峽北上，颱風中心從澎湖及台灣本島間通過的機率高，並且也有機會登陸台灣本島。對此，中央氣象署提醒，今天晚間開始各地有局部大雨發生的機率，尤其是明（7日）苗栗以南地區易有大雨或局部豪雨發生，屏東地區及高雄山區有局部豪雨等級以上降雨發生，務必做好防颱準備。

▲丹娜絲中心將沿台灣西半部海岸線北上，不排除深夜登陸。（圖／氣象署）

▲丹娜絲中心將沿台灣西半部海岸線北上，不排除深夜登陸。（圖／氣象署，下同）

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根據氣象署資料，丹娜絲今天晚間8時中心位置在北緯 22.9 度，東經 119.6 度，即在澎湖的南方約 70 公里之處，以每小時35轉15公里速度，向北北東進行，中心氣壓960百帕，近中心最大風速每秒38公尺，相當於13級風，瞬間最大陣風每秒48公尺，相當於15級風，七級風平均暴風半徑150公里，預測明天晚間8時的中心位置在北緯 27.2 度，東經 122.7 度，即在台北的北北東方約 270 公里之處。

▲丹娜絲中心將沿台灣西半部海岸線北上，不排除深夜登陸。（圖／氣象署）

氣象署氣象預報中心科長劉宇其表示，丹娜絲目前已經來到台灣海峽南部，暴風範圍涵蓋彰化以南、台東以及澎湖地區，預計今晚到明天上半天將是影響台灣最顯著時刻，未來將持續往北北東行進，並在今日深夜通過澎湖沿台灣西部海岸線北上，不排除深夜從台灣中部登陸。

劉宇其提醒，這段期間無論颱風有無登陸，風雨都會是最明顯的時候，北部平地今日下半天已開始有間歇性的陣雨或雷雨，彰化以南、花蓮、台東及澎湖整天都容易有大雨或局部豪雨，台東、屏東地區及高雄山區甚至有局部大豪雨，其中在恆春半島亦有超大豪雨發生，其他地區晚上開始也有局部大雨發生的機率。

▲丹娜絲中心將沿台灣西半部海岸線北上，不排除深夜登陸。（圖／氣象署）

到了明天持續受颱風及外圍環流影響，清晨台灣各地及澎湖、馬祖仍有陣雨或雷雨，尤其在苗栗以南地區易有大雨或局部豪雨發生，屏東地區及高雄山區有局部豪雨等級以上降雨發生，其他地區則是有局部大雨發生的機率。

劉宇其指出，白天起降雨熱區移往中部以北地區、南部山區及馬祖，南部平地、東半部地區及澎湖雨勢將會有減緩的趨勢，其中在西半部地區仍有局部大雨發生的機率；氣溫方面，各地高溫普遍為31、32度，在花東縱谷及金門局部地區受到沉降作用影響高溫可以來到33至36度，台東亦有焚風發生的機率。

▲丹娜絲中心將沿台灣西半部海岸線北上，不排除深夜登陸。（圖／氣象署）

風勢方面，澎湖有平均風12級以上或陣風14級以上發生的機率，彰化至高雄局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率，其他地區也有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率；前中央氣象局局長鄭明典也提醒，颱風眼牆雲帶即將接觸陸地，「可能有普遍性的10級以上強陣風」。

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