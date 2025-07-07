丹娜絲「深入南投山區」　最新路徑曝

▲丹娜絲持續北上中。（圖／翻攝tropicaltidbits）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險管理公司資深顧問吳聖宇表示，從雷達及地面風場追蹤，丹娜絲颱風中心登陸後應該有一路深入到南投山區；今天颱風將繼續恢復原本的往北北東移動路徑，午後逐漸遠離台灣附近，颱風警報可望解除。

吳聖宇在臉書說，丹娜絲颱風周日深夜11時40分在嘉義布袋登陸，可能是自1905年無名颱風B29以來，再度有颱風等級的熱帶氣旋登陸嘉義縣沿海的紀錄。

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吳聖宇指出，從雷達及地面風場追蹤，颱風中心登陸後應該有一路深入到南投山區，舊中心大約自凌晨3點後逐漸模糊，接著在新竹附近，也就是海峽北部逐漸有新的風場環流中心出現；到清晨5點的風場觀測，海峽北部的環流中心似乎已經趨於明顯，不過氣象署的官方定位仍在苗栗沿岸，後續可能會往北追定位。

▲▼最新颱風動態及潛勢路徑預報圖。（圖／氣象署）



吳聖宇提到，周日晚起到今天凌晨在中南部的朋友，尤其是從台南往北一直到雲林、南投一帶應該都有感受到驚人的風力，相當大範圍都有觀測到12級以上的陣風，甚至不少測站有15-16級陣風，平均風來到11-13級的測站也不少，證明從雷達上，看到丹娜絲颱風在海峽上建構出來的眼牆組織是真材實料，非常可怕的小鋼砲結構。

吳聖宇表示，今天颱風將繼續恢復原本的往北北東移動路徑，午後逐漸遠離台灣附近，颱風警報可望解除，但西南到偏南風帶來的降雨還要持續一段時間，西半部在今天白天要持續注意降雨的情況，晚間之後雨勢應該會緩和或停止下來，這個颱風對台灣的影響也算告一段落。

氣象署觀測，丹娜絲周日深夜11時40分左右，從嘉義縣布袋沿岸登陸，今早5時已減弱為輕度颱風，暴風圈亦縮小，中心已於今早6時左右於桃園、新竹交界附近出海，向東北轉北移動，台南至屏東、台東及澎湖已脫離其暴風圈，對嘉義以北、宜蘭、花蓮仍構成威脅，預計此颱風強度有持續減弱，且暴風圈亦有縮小的趨勢。