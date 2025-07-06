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27名女童「睡夢中被沖走」！夏令營床墊四散　小木屋炸滿爛泥

▲▼美國德州中部洪災，基督教女子夏令營「神秘營」（Camp Mystic）被毀，還有至少27名年幼女童下落不明。（圖／路透）

▲「神祕營」小木屋牆壁被沖破，室內床墊四散、滿是泥濘。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

美國德州中部洪災累計至少43死，另外還有多人失蹤，包括基督教夏令營「神祕營」（Camp Mystic）的27名年幼女童。現場畫面顯示，被沖毀的小木屋內滿是泥濘，孩子們的床墊、絨毛玩具等生活用品四散一地。

CNN報導，4日暴雨導致瓜達盧佩河（Guadalupe River）水位在短短45分鐘上升近30呎（約9公尺），位於該河克爾郡（Kerr County）河畔的「神祕營」也被沖毀，儘管緊急撤離，卻仍有至少27名女童下落不明。至少4個家庭表示他們的孩子已經喪命，其他家庭仍在焦急等待消息。

▲▼美國德州中部洪災，基督教女子夏令營「神秘營」（Camp Mystic）被毀，還有至少27名年幼女童下落不明。（圖／路透）

▲▼美國德州中部洪災，基督教女子夏令營「神秘營」（Camp Mystic）被毀，還有至少27名年幼女童下落不明。（圖／路透）

現場照片顯示，洪水至少沖破了一棟小木屋的外牆，室內滿是泥濘，女童床墊四散地上，可以看到水位幾乎已經逼近門口。

13歲的埃莉諾（Elinor Lester）成功透過直升機撤離，她向美聯社表示，年紀較小的女孩，全都住在更靠近河的小木屋裡，而這些小木屋最快遭到淹沒，「營地徹底被毀滅了，這真的非常可怕。」

▲▼美國德州中部洪災，基督教女子夏令營「神秘營」（Camp Mystic）被毀，還有至少27名年幼女童下落不明。（圖／路透）

▲▼美國德州中部洪災，基督教女子夏令營「神秘營」（Camp Mystic）被毀，還有至少27名年幼女童下落不明。（圖／路透）

另據BBC報導，克爾維爾市（Kerrville）近郊一棟房屋被沖毀，只剩下地基。根據親戚強納森和布列塔妮（Jonathan and Brittany Rojas）說法，洪災發生時，這間屋子裡一共有5人，如今母親與寶寶依然下落不明，10多歲兒子李奧（Leo）被鐵絲網困住，幸運未被捲走，目前正在醫院康復。

當地官員們表示，洪災發生之前，該地區近期沒有降下任何一滴雨，未料突然暴雨成災，一些地區甚至在幾小時內下了一個月的雨量。儘管美國國家氣象局（NWS）等機構，清晨時分曾在社群媒體上發布警報，但當時大部分人都還在睡夢中。

當局正從陸海空3方面展開搜救，並且保證在找到所有失蹤者之前，不會停止行動。聯邦政府正與州政府合作，應對這場毀滅性的洪災，總統川普5日也在社群媒體上形容這場災難「令人震驚」。

德州洪災增至43死！　27名「夏令營年幼女童」仍下落不明

 
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