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川普身家「飆破100億美元」！　靠這投資狂撈69億

▲▼川普。（圖／路透）

▲川普淨資產據信已經突破100億美元大關。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《紐約時報》分析指出，美國總統川普第2任期身家飆漲，淨資產已突破100億美元（約新台幣2919億元）大關，主要歸功於加密貨幣投資的驚人獲利，但大部分資產都不具流動性，必須拋售才能變現。

事實上，外界無法準確評估川普淨資產，一部分是因為川普家族企業屬於私人企業，鮮少揭露其財務狀況。此外，他也從房地產獲得大量財富，但其價值很難估算。儘管如此，《紐約時報》仍設法從公開資料評估總統的真正身家。

加密貨幣──至少71億美元

川普最大財富來源就是加密貨幣，淨資產高達71億美元，占總資產7成以上，主要來自他在今年1月就職前推出的迷因幣「$TRUMP」，目前市值約69億美元。不過，該幣無法立即變現，大量拋售恐導致價格暴跌，也無法推算他擁有多少枚「$TRUMP」。

除了川普持有的「$TRUMP」以外，他還能夠從每一次交易中獲益。根據加密分析公司Chainalysis，這些費用目前已達3.2億美元。

▼川普推出$TRUMP迷因幣，獲得龐大利益。（圖／達志影像／newscom）

▲▼ $TRUMP迷因幣,川普幣。（圖／達志影像／newscom）

此外，川普去年競選期間創立加密貨幣公司「世界自由金融」（World Liberty Financial），也透過出售自家代幣WLFI大賺逾3億美元。

根據川普最新的財務揭露報告，他自己就擁有150億枚WLFI代幣，估計價值約2.36億美元，若未來開放自由交易，資產價值有望進一步攀升。

股票、債券與現金──至少22億美元

川普淨資產的第2大來源是「川普媒體與科技集團」（Trump Media & Technology Group），也就是他所創辦社群平台 Truth Social的營運公司。川普擁有1.15億股，市值約20億美元。

根據最新財務揭露報告，川普還擁有一個龐大的金融投資組合，價值至少2.36億美元，包括債券、現金與少部分股票，光是去年就帶來至少1300萬美元的股息與利息。

▼位於紐約市的川普大樓。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼紐約川普大樓。（圖／記者蔡玟君攝）

房地產與其他商業控股──至少13億美元

川普成為加密貨幣大亨之前，大部分淨資產來自房地產，包括飯店、住宅、高爾夫俱樂部、商業辦公大樓。儘管房地產價格起伏不定，難以準確評估，但根據最新財務揭露報告，他對19件不同房地產的估值都超過5000萬美元。

整體而言，川普對於自己房地產與其他商業控股的估值為至少13億美元，這還不包括川普媒體與科技集團、世界自由金融。

版稅──至少1100萬美元

川普以自己的名字為招牌，推出各式各樣的周邊，這些消費性產品為他帶來源源不絕的版稅收入，2024年就有超過1100萬美元。

▼川普近年官司纏身，成為一大錢坑。（圖／路透）

▲▼川普封口費案22日在美國紐約曼哈頓刑事法庭開始審理。（圖／路透）

債務──超過6.4億美元

不過，川普目前負債超過6.4億美元。

跟幾乎所有房地產投資客一樣，川普的一些資產也有巨額貸款。根據最新財務揭露報告，他還有超過1億美元的房地產赤字。

不過，川普的最大錢坑則是法律糾紛，包括與專欄作家卡羅爾（E Jean Carroll）的2樁官司。在接連敗訴之後，川普籌措了數億美元的「上訴保證金」，向提供保證的公司抵押大量資產，換取上訴期間暫時不必支付判賠金額，但若最終上訴失敗，他將必須支付全部判決金額，外加高額利息。

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