不斷更新／台中彰化都放了！今18:00起停班課「全台颱風假一次看」

▲丹娜絲颱風增強為中度颱風、暴風半徑逼近台灣本島。（示意圖／記者李毓康攝）
網搜小組／劉維榛報導
氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》以「走法極為罕見」來形容中度颱風丹娜絲，預估它將接著緊貼著台灣西部沿海北上，加上少了護國神山的破壞，「將大幅加劇對西半部地區與澎湖的風雨威脅！」《ETtoday新聞雲》將不斷更新停班停課資訊，讓讀者一目了然。
全台各縣市7月6、7日「停班停課」一覽：
北部地區
台北市｜尚未公布，今晚8時宣布7日是否停班課
新北市｜尚未公布，今晚8時宣布7日是否停班課
基隆市｜尚未公布，今晚8時宣布7日是否停班課
桃園市｜尚未公布，今晚8時宣布7日是否停班課
新竹市｜尚未公布
新竹縣｜尚未公布
中部地區
苗栗縣｜尚未公布
台中市｜今7月6日晚上6:00起已達停止上班及上課標準。
彰化縣｜今7月6日晚上6:00起已達停止上班及上課標準。
南投縣｜尚未公布
雲林縣｜今7月6日晚上6:00起已達停止上班及上課標準。
南部地區
嘉義縣｜停止上班、停止上課。
嘉義市｜停止上班、停止上課。
台南市｜停止上班、停止上課。
高雄市｜停止上班、停止上課。
屏東縣｜停止上班、停止上課。
東部地區
宜蘭縣｜尚未公布
花蓮縣｜尚未公布
台東縣｜蘭嶼鄉今7月6日下午01:00起已達停止上班及上課標準。
外島地區
澎湖縣｜今7月6日中午12:00起已達停止上班及上課標準。
連江縣｜尚未公布
金門縣｜尚未公布
※停班停課資訊仍依行政院人事行政總處公告為主。
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