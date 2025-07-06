不斷更新／台中彰化都放了！今18:00起停班課「全台颱風假一次看」

▲丹娜絲颱風增強為中度颱風、暴風半徑逼近台灣本島。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

氣象粉專《台灣颱風論壇｜天氣特急》以「走法極為罕見」來形容中度颱風丹娜絲，預估它將接著緊貼著台灣西部沿海北上，加上少了護國神山的破壞，「將大幅加劇對西半部地區與澎湖的風雨威脅！」《ETtoday新聞雲》將不斷更新停班停課資訊，讓讀者一目了然。

全台各縣市7月6、7日「停班停課」一覽：

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北部地區

台北市｜尚未公布，今晚8時宣布7日是否停班課

新北市｜尚未公布，今晚8時宣布7日是否停班課

基隆市｜尚未公布，今晚8時宣布7日是否停班課

桃園市｜尚未公布，今晚8時宣布7日是否停班課

新竹市｜尚未公布

新竹縣｜尚未公布

中部地區

苗栗縣｜尚未公布

台中市｜今7月6日晚上6:00起已達停止上班及上課標準。

彰化縣｜今7月6日晚上6:00起已達停止上班及上課標準。

南投縣｜尚未公布

雲林縣｜今7月6日晚上6:00起已達停止上班及上課標準。

南部地區

嘉義縣｜停止上班、停止上課。

嘉義市｜停止上班、停止上課。

台南市｜停止上班、停止上課。

高雄市｜停止上班、停止上課。

屏東縣｜停止上班、停止上課。

東部地區

宜蘭縣｜尚未公布

花蓮縣｜尚未公布

台東縣｜蘭嶼鄉今7月6日下午01:00起已達停止上班及上課標準。

外島地區

澎湖縣｜今7月6日中午12:00起已達停止上班及上課標準。

連江縣｜尚未公布

金門縣｜尚未公布

※停班停課資訊仍依行政院人事行政總處公告為主。